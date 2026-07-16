/AMU कनेक्शन, ISIS की सोच और राकिब का इकबाले जुर्म; NIA कोर्ट ने सुनाया मिसाली फैसला

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Uttar Pradesh News Today: मुल्क के खिलाफ साजिश रचने और खूंखार पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस (ISIS) की जेहनियत को बढ़ावा देने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. नेशनल इन्वेस्टिगेश एजेंसी (NIA) के खुसूसी जज उमाकांत जिंदल ने मुल्जिम राकिब इमाम अंसारी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है.
NIA की खुसूसी अदालत ने मुजरिम पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी आयद किया है. राकिब पर इल्जाम था कि वह मुल्क की सलामती को खतरे में डालने वाली सरगर्मियों में शामिल था. एजेंसियों ने जब उस पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया, तो उसने अदालत के सामने खुद ही अपना जुर्म तस्लीम कर लिया.
कैसे बेनकाब हुआ मुल्क के खिलाफ ये घिनौना मंसूबा?
इस पूरे मामले की बुनियाद साल 2023 में पड़ी थी, जब खफिया एजेंसियों को मुल्क के अमन-चैन को तबाह करने की एक बड़ी साजिश की भनक लगी. सरकारी वकील ने मामले की तफसील शेयर करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) अलीगढ़ के दारोगा मोहम्मद अकरम ने साजिश का भंडोफोड़ किया था.
सरकारी वकील के मुताबिक, दारोगा मोहम्मद अकरम ने 3 नवंबर 2023 को इस मामले में राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर में मौजूद एटीएस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था. दरअसल, इस कार्रवाई से ठीक पहले मायानगरी मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह की एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके तार इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे.
जब मुल्क की हिफाजत में लगी जांच एजेंसियों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की, तो दो अहम किरदारों शाहनवाज और रिजवान अली के नाम निकलकर सामने आए. इन दोनों की टोह लेते-लेते खुफिया महकमे को यह पुख्ता जानकारी मिल कि ये दोनों शख्स प्रतिबंधित संगठन ISIS के बेहद सरगर्म मेंबर हैं. इसके बाद जो खुलासे हुए, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए.
"AMU में फैलाया जा रहा था नफरत का जाल"
दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान पता चला कि शाहनवाज और रिजवान अली के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के से गहरा कनेक्शन होने का दावा किया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, दोनों मुल्जिमों का AMU की एक तंजीम 'स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी' के कुछ लड़कों से बहुत गहरे और करीबी ताल्लुकात थे.
हालांकि, रिजवान अशरफ नाम का एक दूसरा शख्स इस यूनिवर्सिटी का बाकायदा तौर पर तालिबे-इल्म नहीं था, लेकिन वह दहशतगर्द तंजीम ISIS की जहनियत से पूरी तरह मुतास्सिर था. वह इस तलबा तंजीम की आड़ में छिपकर यूनिवर्सिटी के कैंपस और उसके आसपास प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा का जमकर प्रचार कर रहा था.
ATS ने अपनी तफ्तीश के दायरे को जब आगे बढ़ाया, तो पाया कि राकिब इमाम अंसारी भी इस पूरे गिरोह के सीधे कॉन्टैक्ट में था. राकिब इमाम, शाहनवाज और रिजवान अली की संगत में रहकर AMU से जुड़े कुछ लोगों के जरिये मुल्क के खिलाफ लगातार ISIS की सोच को मुसलसल आगे बढ़ाया जा रहा था.
अदालत में सुनवाई के दौरान मुल्जिम ने कुबूल किया अपना जुर्म
अदालत की कार्रवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुजरिम के खिलाफ बेहद मजबूत और पुख्ता पैरवी की. सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने कुल 17 गवाह पेश किए. इन सभी गवाहों ने सिलसिलेवार तरीके से अदालत को बताया कि ये तमाम लोग किस तरह मुल्क के खिलाफ एक गहरी और खौफनाक साजिश को अंजाम दे रहे थे. इनका मकसद भोले-भाले नौजवानों को बरगलाकर ISIS के साथ जोड़ना, और भटके हुए लोगों का ब्रेनवॉश कर भारत के खिलाफ जंग छेड़ना, और माहौल खराब करना था.
अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के दौरान राकिब इमाम अंसारी को जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के सामने एक अर्जी पेश कर दी. राकिब ने अदालत के सामने अपना जुर्म पूरी तरह कबूल कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे इस जुर्म के लिए पांच साल के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया.