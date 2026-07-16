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AMU कनेक्शन, ISIS की सोच और राकिब का इकबाले जुर्म; NIA कोर्ट ने सुनाया मिसाली फैसला

NIA Court Verdict in ISIS Propaganda Case: उत्तर प्रदेश की NIA की स्पेशल कोर्ट ने ISIS के नजरिये को बढ़ावा देने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. केस की पैरवी और गवाहों के बयानात दर्ज होने के दौरान मुल्जिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद कोर्ट ने उसे पांच साल की सख्त कैद और 6 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 16, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:32 PM IST
AMU कनेक्शन, ISIS की सोच और राकिब का इकबाले जुर्म; NIA कोर्ट ने सुनाया मिसाली फैसला
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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