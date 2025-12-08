पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार- जंगली जानवर की टक्कर, बाल-बाल बचे NUC चीफ आमिर रशादी

Uttar Pradesh Road Accident: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इतवार (7 दिसंबर) देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल (NUC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी अपनी कार से आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जा रहे थे.रात लगभग 11:30 बजे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 198 किलोमीटर मार्कर के पास अचानक विपरीत दिशा से एक जंगली जानवर तेज रफ्तार में सड़क पर आ गया और मौलाना आ की गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि मौलाना आमिर रशादी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी कई फीट तक हिल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि मौलाना आमिर रशादी और उनके साथ मौजूद अन्य यात्रियों को गंभीर चोट नहीं लगी. इस हादसे को देख लोग सिहर उठे. मौके पर मौजूद लोगों ने इसे एक बड़ा हादसा टलने जैसा बताया.

घटना की जानकारी तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर दी गई.सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. कार को सड़क के किनारे लगाया गया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. मीडिया से बातचीत में मौलाना आमिर रशादी ने हादसे के लिए एक्सप्रेसवे प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया.

मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जंगली जानवरों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है. पहले भी नीलगाय और दूसरे जंगली जानवरों की वजह से टकराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "एक्सप्रेसवे पर किसी भी जंगली जानवर का पहुंचना यह साबित करता है कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर हैं.महंगा टोल देने के बावजूद यात्रियों की जान जोखिम में रहती है.यह अत्यंत चिंताजनक है."

राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रमुख आमिर रशादी ने सरकार और संबंधित विभाग से पूरे एक्सप्रेसवे की मजबूत फेंसिंग की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके. मौलाना का कहना है कि आम जनता इस सड़क का इस्तेमाल सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए करती है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है. घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं.

