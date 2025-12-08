Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3034089
Zee SalaamIndian Muslim

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार- जंगली जानवर की टक्कर, बाल-बाल बचे NUC चीफ आमिर रशादी

Maulana Aamir Rashadi Car Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल प्रमुख मौलाना आमिर रशादी की गाड़ी से जंगली जानवर की टक्कर हो गई. इस हादसे में उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उनके साथ मौजूद अन्य लोग मामूली चोट लगी है. घटना के बाद मौलाना आमिर रशादी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक्सप्रेसवे पर तुरंत मजबूत फेंसिंग की मांग की है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:49 PM IST

Trending Photos

कार हादसे में बाल-बाल बची मौलाना रशादी की जान
कार हादसे में बाल-बाल बची मौलाना रशादी की जान

Uttar Pradesh Road Accident: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इतवार (7 दिसंबर) देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल (NUC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी अपनी कार से आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जा रहे थे.रात लगभग 11:30 बजे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 198 किलोमीटर मार्कर के पास अचानक विपरीत दिशा से एक जंगली जानवर तेज रफ्तार में सड़क पर आ गया और मौलाना आ की गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि मौलाना आमिर रशादी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी कई फीट तक हिल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि मौलाना आमिर रशादी और उनके साथ मौजूद अन्य यात्रियों को गंभीर चोट नहीं लगी. इस हादसे को देख लोग सिहर उठे. मौके पर मौजूद लोगों ने इसे एक बड़ा हादसा टलने जैसा बताया.

घटना की जानकारी तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर दी गई.सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. कार को सड़क के किनारे लगाया गया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. मीडिया से बातचीत में मौलाना आमिर रशादी ने हादसे के लिए एक्सप्रेसवे प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जंगली जानवरों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है. पहले भी नीलगाय और दूसरे जंगली जानवरों की वजह से टकराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "एक्सप्रेसवे पर किसी भी जंगली जानवर का पहुंचना यह साबित करता है कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर हैं.महंगा टोल देने के बावजूद यात्रियों की जान जोखिम में रहती है.यह अत्यंत चिंताजनक है."

राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रमुख आमिर रशादी ने सरकार और संबंधित विभाग से पूरे एक्सप्रेसवे की मजबूत फेंसिंग की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके. मौलाना का कहना है कि आम जनता इस सड़क का इस्तेमाल सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए करती है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है. घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: बरेली हिंसा: पहली चार्जशीट में 15 साल के बच्चे के नाम, तौकीर रजा समेत 38 पर गिरी गाज

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP Newspurvanchal expressway accident newsMaulana Aamir Rashadimuslim news

Trending news

Bareilly Violence Case
बरेली हिंसा: पहली चार्जशीट में 15 साल के बच्चे के नाम, तौकीर रजा समेत 38 पर गिरी गाज
UP News
ओवैसी पर क्यों मेहरबान हैं BJP नेता; पहले देते थे गाली अब हिन्दुओं से जोड़ रहे रिश्ता
siddharthnagar news
बाबरी मस्जिद स्टाइल में मजार के बाबा की समाधि होने का दावा; इलाके में भारी तनाव!
West Bengal news
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए गुमनाम शख्स ने दिए 80 करोड़; छप्पड़ फाड़ कर हो रही धनवर्षा!
Pakistan News
सिंध कल्चर डे रैली पर पाकिस्तान सरकार की बड़ी कार्रवाई, अपने ही लोगों पर टेरर केस
Modi Aurangzeb Gujarat Connection
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से क्या था औरंगज़ेब का सम्बन्ध; चौंका देगा ये तथ्य
Waqf property
UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?
Uttar Pradesh news
इस्लाम में हराम...फिर भी हर्ष फायरिंग जारी! मेरठ के बाद बरेली में बेकसूर की गई जान
Arun Govil on Madrassa CCTV
'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों से डर; कर रहे हैं CCTV कैमरे की मांग?
Syed Asim Waqar on Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी