/मुलायम के 5 लाख रुपये भी लौटा दिए थे, उसूलों वाले विधायक आलमबदी ने कहा दुनिया को अलविदा

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MLA Alam Badi Passes Away: सियासत में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जिनकी पहचान सत्ता से नहीं बल्कि सादगी, ईमानदारी और अवाम की खिदमत से होती है. उत्तर प्रदेश की सियात में आलमबदी आजमी ऐसा ही एक नाम थे. पांच बार विधायक बनने के बावजूद उन्होंने सादा जिंदगी को कभी नहीं छोड़ा. मामूली कपड़े पहनना, साधारण जिंदगी जीना और अवाम के बीच बिना दिखावे के रहना उनकी पहचान थी. यही वजह है कि उनके इंतकाल के साथ सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि सियासत की एक ऐसी शख्सियत का दौर भी खत्म हो गया, जिसे लोग मिसाल के तौर पर याद करते रहेंगे.
बता दें, समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक आलमबदी आजमी का बुधवार (22 जुलाई) को 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. बुधवार देर रात उन्होंने आजमगढ़ स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली. उनके मौत की खबर सामने आते ही समर्थकों, समाजवादी कार्यकर्ताओं और सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई. उनके सोशल मीडिया के जरिए भी उनके इंतकाल की तस्दीक की गई. उनका जनाजा बुधवार शाम चार बजे जामियातुर रशाद में अदा किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
लंबे समय से बीमार थे आलमबदी आजमी
आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से पांच बार आलमबदी विधायक निर्वाचित हुए थे. आलमबदी आजमी की तबीयत पिछले कई महीनों से लगातार नासाज थी. 13 अप्रैल 2026 को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद मई, जून और जुलाई के दौरान भी उनका इलाज लगातार वहीं चलता रहा. कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन सेहत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हो सका. कल देर शाम वह दार-ए-फानी से रुख्सत होकर मालिक-ए-हकीकी से जा मिले.
16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में पैदा हुए आलमबदी आजमी ने अपने लंबे सियासी जिंदगी में अवाम का भरोसा लगातार जीता. उन्होंने 1996 से 2007 तक लगातार निजामाबाद विधानसभा सीट की नुमाइंदगी. उस दौरान उन्होंने चुनाव में अंगद यादव को शिकस्त दी थी. बाद में अवाम ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और वह पांचवीं बार भी इसी सीट से विधायक चुने गए. उन्हें उत्तर प्रदेश का सबसे उम्रदराज समाजवादी पार्टी विधायक भी माना जाता था. वह हाल में प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायक भी थे.
साधारण मोबाइल और 30 रुपये मीटर वाले कपड़े पहनते थे आलमबदी
उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि गांधीवादी सोच रखने वाले, बेहद ईमानदार और सादगी पसंद इंसान के तौर पर भी थी. कहा जाता है कि वह आज भी साधारण की-पैड वाला मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करते थे. करीब छह महीने पहले जब वह स्कूटी से विधानसभा पहुंचे थे, तब उनकी सादगी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी. इतना ही नहीं, वह लगभग 30 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े से बने लिबास पहनते थे, जो अंबेडकरनगर की टांडा मिल में तैयार होते थे. उनके लिए दिखावा कभी मायने नहीं रखता था, बल्कि सादगी ही उनकी असली पहचान थी.
आलमबदी आजमी की ईमानदारी का एक किस्सा आज भी लोगों की ज़ुबान पर है. साल 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव खर्च के लिए उन्हें पांच लाख रुपये भेजे थे, लेकिन आलमबदी आजमी ने वह रकम लेने से इनकार कर दिया. वह खुद पैसे लेकर लखनऊ पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को वापस करते हुए कहा कि उन्हें इस पैसों की जरूरत नहीं है. यह वाकया उनकी साफगोई और उसूलों पर चलने वाली शख्सियत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है.
1956 में हासिल की इंजीनियरिंग की डिग्री
तालीम के मामले में भी उनका सफर काबिल-ए-गौर रहा. उन्होंने साल 1953 में गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज से बारहवीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद 1956 में गोरखपुर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था. उनकी फैमिली की बात करें, तो उनका भरा परिवार है. जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं.