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Zee SalaamIndian Muslimज़मीन, बरगद और मज़ार मुसलमान का फिर भी पूजा-पाठ करने की जिद; अफसरों ने बवालियों को खदेड़ा!

ज़मीन, बरगद और मज़ार मुसलमान का फिर भी पूजा-पाठ करने की जिद; अफसरों ने बवालियों को खदेड़ा!

ये मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के टंडोला गाँव का है, जहाँ एक मुसलमान की ज़मीन में बरगद के पेड़ और मज़ार पर कुछ अतिवादी हिन्दू संगठन के लोग पूजा-अर्चना करने पहुँच गए थे. लेकिन पुलिस-प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. फिलहाल गाँव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 16, 2026, 08:52 PM IST

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ज़मीन, बरगद और मज़ार मुसलमान का फिर भी पूजा-पाठ करने की जिद; अफसरों ने बवालियों को खदेड़ा!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में हिन्दू और सनातन रक्षा के नाम पर सैकड़ों संगठन बन गए हैं, जिसकी आड़ लेकर खलिहर लड़के जान- बूझकर हिन्दू- मुस्लिम, मस्जिद- मजार के लफड़े निकाल कर उसे हवा दे रहे हैं. इस तरह के ज़्यादातर मामलों में पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर अपनी आँखें बंद कर लेता है, लेकिन पीलीभीत में एक मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये से शान्ति पसंद लोगों को दिल जीत लिया है. वहीं, इससे अतिवादी लोगों के हौसले पस्त हुए हैं. 

पीलीभीत के टंडोला गाँव में स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में बने एक मजार पर इलाके के बहुसंख्यक समाज के लोग अचानक पूजा-अर्चना करने पहुंच गए, जिसकी स्थानीय मुस्लिम समाज ने विरोध किया. विरोध की वजह ये थी कि वो बरगद का पेड़ और मजार दोनों किसी मुस्लिम शख्स की निजी ज़मीन पर है.  इसके बावजूद राष्ट्रीय हनुमान दल से जुड़े लोगों ने उस जमीन पर पूजा अर्चना करने पर अड़ गए, जिससे इलाके में तनाव फ़ैल गया. 

इस मामले में तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई. दल- बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के लोगों तुरंत अमीन बुलाकर विवादित जगह की पैमाइश करवा दी, जिसमें पाया गया कि बरगद का पेड़, मजार और ज़मीन सब अहमद नूर नाम के एक मुस्लिम शख्स की निकली. इसके बाद हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने विवाद ख़त्म किया. लेकिन उस बरगद के पेड़ के आसपास ही सरकारी जमीन भी थी, जो ग्राम समाज की है. हिन्दू संगठन के लोगों की मांग थी कि उस सरकारी ज़मीन पर उन्हें पूजा- पाठ करने की इज़ाज़त दी जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग ठुकरा दी. 

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एसडीएम व सीओ ने सख्ती दिखाते हुए इसे एक नई परंपरा की शुरुआत मानकर ऐसा करने से मना कर दिया.

इस मामले में बहु संख्यक समाज का कहना है कि करीब 20 साल पहले यहां पूजा व भजन कीर्तन होता था,  जबकि मुसलमानों का कहना है कि शुरू से ही निजी जमीन पर मजार बना है. इस पर सभी धर्म के लोग आते थे, लेकिन यहाँ पर पूजा-अर्चना कभी नहीं हुई.

बाहर से आए हिंदू संगठन के लोगों ने गांव में जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश की है. स्थानीय लोगों को इससे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई. मज़ार में सभी की श्रद्धा है. 

ऐसा माना जा रहा है कि आज वट सावित्री का पूजा था, जिसमें सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ में धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है, इसलिए आज कुछ अतिवादी लोगों ने मौके का फायदा उठाकर इस बरगद के पेड़ और उसके अन्दर बने मजार को लेकर विवाद खड़ा किया.     

फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है. अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें: West Bengal Textbook: पश्चिम बंगाल के बच्चों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, मुग़ल शासक अकबर महान था

 

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