LPG गैस और PM मोदी पर टिप्पणी करना अरशद को पड़ा भारी, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई

Uttar Pradesh News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कड़ा सैन्य पहरा लगा दिया है. ईरान कुछ गिने-चुने टैंकरों को ही वहां से निकलने की इजाजत दे रहा है. भारत के भी कुछ गैस और तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आए हैं, लेकिन भारत में गैस और तेल की कमी महसूस की जा रही है और तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत की आम आवाम परेशान है. देश भर में गैस और तेल की कालाबाजारी और बुकिंग में मारामारी जैसी समस्या देखने को मिल रही है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरशद शेख नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आरोप है कि संबंधित युवक ने एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक कोल्हुई थाना क्षेत्र स्थित करैला अजगरहा का रहने वाला अरशद शेख ने सोशल मीडिया पर एक मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आरोपित के द्वारा एलपीजी सिलेंडर को लेकर बताया जा रहा है कि कई लोग गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, वो पहले रेगुलेटर की जगह मोदी लेटर लेते आएंगे और उसको गटर के पानी से जोड़ देंगे.

इस भ्रामक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की थी. अब इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया थाना कोल्हुई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाए प्रसारित कर रहा है साथ ही साथ अभद्र टिप्पणी भी करता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस के द्वारा तत्काल इस मामले का संज्ञान लिया गया है वहीं पर आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, अग्रिम कार्यवाही जारी है आरोपित युवक की पहचान अरशद शेख ग्राम पंचायत अजगरहा भरोईया इलाके के रूप में हुई है.