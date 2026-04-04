Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3165028
Zee SalaamIndian MuslimLPG गैस और PM मोदी पर टिप्पणी करना अरशद को पड़ा भारी, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई

LPG गैस और PM मोदी पर टिप्पणी करना अरशद को पड़ा भारी, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई

Uttar Pradesh News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पहले की तरह तेल और गैस की टैंकर निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा की किल्लत देखने को मिल रही है. इससे भारत भी प्रभावित है. एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Uttar Pradesh News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कड़ा सैन्य पहरा लगा दिया है. ईरान कुछ गिने-चुने टैंकरों को ही वहां से निकलने की इजाजत दे रहा है. भारत के भी कुछ गैस और तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आए हैं, लेकिन भारत में गैस और तेल की कमी महसूस की जा रही है और तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत की आम आवाम परेशान है. देश भर में गैस और तेल की कालाबाजारी और बुकिंग में मारामारी जैसी समस्या देखने को मिल रही है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरशद शेख नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

आरोप है कि संबंधित युवक ने एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक कोल्हुई थाना क्षेत्र स्थित करैला अजगरहा का रहने वाला अरशद शेख ने सोशल मीडिया पर एक मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आरोपित के द्वारा एलपीजी सिलेंडर को लेकर बताया जा रहा है कि कई लोग गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, वो पहले रेगुलेटर की जगह मोदी लेटर लेते आएंगे और उसको गटर के पानी से जोड़ देंगे.

इस भ्रामक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की थी. अब इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया थाना कोल्हुई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाए प्रसारित कर रहा है साथ ही साथ अभद्र टिप्पणी भी करता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस के द्वारा तत्काल इस मामले का संज्ञान लिया गया है वहीं पर आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, अग्रिम कार्यवाही जारी है आरोपित युवक की पहचान अरशद शेख ग्राम पंचायत अजगरहा भरोईया इलाके के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
LPG गैस और PM मोदी पर टिप्पणी करना अरशद को पड़ा भारी, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई
UP News
Rampur News: कमाने गया था विदेश, रूस -यूक्रेन जंग में 22 साल के शावेद की दर्दनाक मौत
Iran War Update
US-इज़रायल की साजिश नाकाम, भारी नुकसान के बावजूद नहीं टूटा ईरान
Pakistan Mediation Failure
पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल; ईरान ने ट्रंप की शर्त मानने से किया इनकार
iran us war
अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान, IRGC ने ट्रंप का एक और विमान मार गिराया
Odisha news
गोमांस के शक में चरमपंथियों का बवाल; पुलिस के सामने पलटा ट्रक, जांच में निकला चिकन
UP News
संभल में बुलडोजर एक्शन का फरमान, मुसलमानों ने खुद चलाया मस्जिद-मदरसे पर हथौड़ा
us iran war
ईरान से जंग में बुरी तरह पिटा US; अब सैकड़ों सैनिकों की मौत छिपा रही ट्रंप सरकार!
Kashmir news
कश्मीर के गांव ने दिखाया बड़ा दिल, इंसानियत के लिए करोड़ों की संपत्ति कर दी वक्फ
Rajasthan news
बकरी के झगड़े में कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 12 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा!