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Shamli News Today in Hindi: शादी-ब्याह का घर, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल. लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक शादी समारोह के दौरान ऐसी सूचना सामने आई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आरोप है कि शादी समारोह के दौरा मेहमानों के लिए कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस परोसा गया. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने देर रात मैरिज होम पर छापेमारी कर कार्रवाई की. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके से भाग खड़े हुए.
शादी समारोह में प्रतिबंधित मांस परोसे जाने का आरोप
यह पूरा मामला शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, कैराना कस्बे के मोहल्ला रेतवाला स्थित मुगल गार्डन मैरिज होम में एक शादी समारोह आयोजित किया गया था. बता जा रहा है यह कार्यक्रम मुस्लिम कुरैशी समाज से जुड़े लोगों का था. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शादी समारोह में प्रतिबंधित मांस यानी बीफ बनाया गया है और मेहमानों को परोसा जा रहा है.
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने देर रात मैरिज होम में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की और कार्यक्रम से जुड़े लोगों के संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी.
पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप
पुलिस के मुताबिक, इससे पहले कैराना क्षेत्र के खादर इलाके में गोकशी की सूचना मिली थी. मौके से कुछ अवशेष और दूसरा सामान बरामद किया गया था. इसके बाद पुलिस ने वाहन के टायरों के निशानों के आधार पर जानकारी जुटाई और फिर निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक वाहन का पीछा करते हुए पुलिस मुगल गार्डन मैरिज होम तक पहुंची और वहां कार्रवाई की.
पुलिस का दावा है कि छापेमारी के दौरान करीब 40 बड़े भगोनों में बना हुआ गोमांस और कुछ गोवंश के अवशेष बरामद किए गए हैं. इस मामले में पुलिस ने दूल्हा फरमान पुत्र फुरकान और सलमान पुत्र दिलशाद को गिरफ्तार किया है. दोनों रिश्ते में मामा-भांजे बताए जा रहे हैं.
वहीं, मैरिज होम संचालक अनीस अंसारी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इस मामले में कैराना कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर गौरव चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दूल्हा फरमान चंडीगढ़ में औरतों के कपड़ों की दुकान चलाता है. वह अपनी शादी के लिए करीब 20 दिन पहले कैराना आया था. उसके पिता फुरकान भी कैराना कस्बे में औरतों के कपड़ों का कारोबार करते हैं. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि एक दुकानदार इमरान के माध्यम से गोवंश लाने और गोकशी की योजना बनाई गई थी, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ है. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की जांच अभी जारी है.
पुलिस ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी दूल्हा फरमान अपनी शादी में मिली एक गाड़ी से गोवंश और मांस को मौके से मैरिज होम तक लेकर आया था. इस पूरे मामले पर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमित शुक्ला का बयान भी सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.