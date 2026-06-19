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दावत से सीधे थाने तक पहुंचा दूल्हा, शादी में प्रतिबंधित मांस परोसने के आरोप में दो गिफ्तार

UP Banned Meat Served Wedding Ceremony: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रतिबंधित मांस परोसे जाने के आरोप के बाद पुलिस ने मैरिज होम पर छापेमारी की. इस मामले में पुलिस ने दूल्हा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:03 PM IST
दावत से सीधे थाने तक पहुंचा दूल्हा, शादी में प्रतिबंधित मांस परोसने के आरोप में दो गिफ्तार
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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