Shamli News Today in Hindi: शादी-ब्याह का घर, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल. लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक शादी समारोह के दौरान ऐसी सूचना सामने आई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आरोप है कि शादी समारोह के दौरा मेहमानों के लिए कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस परोसा गया. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने देर रात मैरिज होम पर छापेमारी कर कार्रवाई की. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके से भाग खड़े हुए.