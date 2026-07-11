/बरेली: लालच देकर मजहब बदलवाता था प्रेमपाल; अब पुलिस ने किया गिरफ्तार, खास तरह की किताब बरामद!

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Bareilly Religious Conversion Case: उत्तर प्रदेश के बरेली में मुबय्यना मजहब की तब्दीली के एक मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस का कहना है कि एक शख्स लोगों को अलग-अलग तरह के लालच देकर मजहब बदलने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान प्रेमपाल के तौर पर हुई है. उस पर इल्जाम है कि वह बरेली के मीरगंज इलाके में एक खास बैठक का इंतजाम कर लोगों को मजहब बदलने के लिए रिझाने की कोशिश कर रहा था. इस पूरे मामले की शुरुआत 9 जुलाई को हुई, जब इलाके के रहने वाले अंकित नाम के शख्स ने पुलिस को शिकायत देकर इस कथित सरगर्मी की जानकारी दी.
साउथ बरेली की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) अंशिका वर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मीरगंज थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि शिकायत में बताया गया था कि प्रेमपाल नाम का शख्स एक खास इजलास कर रहा है, जहां लोगों को तरह-तरह के लालच देकर मजहब तब्दील करने के लिए तैयार किया जा रहा है.
एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता का इल्जाम है कि बैठक में मौजूद लोगों को अलग-अलग तरह के लालच और फायदा पहुंचाने का भरोसा देकर उनका मजहब बदलवाने की कोशिश की जा रही थी.
इसी शिकायत के आधार पर मीरगंज थाने में "उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलिजियस कन्वर्जन एक्ट" की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से कुछ सामान भी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, इनमें छह किताबें, एक नोटबुक और एक मोबाइल फोन शामिल है.
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन सामानों का इस्तेमाल कथित बैठक के दौरान किस मकसद से किया जा रहा था. फिलहाल पुलिस ने मामले में और जानकारी सामने आने की बात कही है. सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर मुल्जिम का नाम मुस्लिम समाज से होता तो राइट विंग ऑर्गनाइजेशन हंगामा कर देते, और इस तरह के मामलों में पुलिस इंतजामिया भी दोहरा रवैया अख्तियार कर लेती है.