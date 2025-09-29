मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा

Bareilly News Today: बीते दिनों बरेली में 'I Love Muhammad' को लेकर हुई कथित हिंसा के मामले में पुलिस लगतार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है. सोमवार (29 सितंबर) को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम खां को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा मौलाना तौकीर के एक अन्य करीब नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

उत्तर प्रदेश पुलिस, नदीम खान को बरेली मामले में अहम कड़ी मान रही है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले की जांच अहम भूमिका निभाने वाले संदिग्ध के रूप में पकड़ा गया है. अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी से इस मामले की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. नदीम खां से पूछताछ की जा रही है और पुलिस उससे अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है.

वहीं, बरेली के मजार पहलवान साहब इलाके में नगर निगम ने कुछ दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है. दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू हो गई है. सोमवार को दोपहर 3 बजे तक दुकानदार अपने सामान को दुकानों से हटा रहे थे. जानकारी के मुताबिक, यह दुकानें नफीस नाम के फरार आरोपी के जरिये संचालित की जा रही थीं.

पुलिस ने दावा किया कि नफीस जुमे के दिन हुई घटना का एक आरोपी है और उसका नाम एफआईआर में दर्ज है. पुलिस ने बताया कि नफीस तौकीर का करीबी आदमी भी है. इन दोनों मामलों के बाद पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें, बारावफात को 4 सितंबर को कानपुर में 'I Love Muhammad' का बैनर लगाने पर पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इतना ही नहीं पुलिस ने इसे नई परंपरा बताते हुए हटवा दिया था. इसकी जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया. शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे.

इस प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया था. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ पर झड़प का आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज किया है. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हथियार और लाठी डंडे बरामद करने का दावा किया था. इस घटना के अगले दिन पुलिस ने मौलाना तौकरी रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद रातभर छापेमारी कर 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था. इतवार को बरेली पुलिस ने बताया था कि इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

