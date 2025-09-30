Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2942741
Zee SalaamIndian Muslim

मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबी गिरफ्तार, बाप-बेटे पर वीडियो वायरल करने का है आरोप

Bareilly Violence Today: बरेली में 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. नदीम और नफीस की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब फरहत और उनके बेटे फरमान को भड़काऊ वीडियो वायरल करने और मौलाना को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:01 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bareilly News Today: बरेली में बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर कानपुर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था. इत्तेहाद-मिल्लत-काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में निकाले जाने वाले इस जुलूस का मकसद सरकार को ज्ञापन सौंपना था. जुमे की नमाज के बाद निकाले गए इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और दावा किया कि भीड़ हिंसक हो गई थी.

इस कथित हिंसा के आरोप में अब उत्तर प्रदेश मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस अब तक लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 10 एफआईआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा 2,000 से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. वहीं, मंगलवार (30 सितंबर) को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबियों को गिरफ्तार किया है. 

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों पर मौलाना तौकीर रजा को शरण देने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के आरोप हैं. पुलिस ने इस मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत और उनके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इसे दुष्प्रेरित बताया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों के बारे में पुलिस ने बताया कि फरहत, बरेली के फाइक एन्क्लेव के रहने वाले हैं और पहले आईएमसी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. 26 सितंबर को जब बरेली शहर में हिंसा भड़की तो उस समय मौलाना तौकीर अपने घर से निकल कर फाइक एन्क्लेव पहुंचे, जहां उन्होंने फरहत के घर में शरण ली थी. पुलिस का दावा है कि माहौल शांत होने के बावजूद मौलाना ने उसी घर से एक भड़काऊ बयान जारी किया, जो विवाद का केंद्र बन गया.
 
पुलिस ने दावा किया कि जांच में सामने आया कि मौलाना तौकीर रजा का यह बयान फरहत के बेटे फरमान ने रिकॉर्ड किया था. इसके बाद पिता-पुत्र ने मिलकर वीडियो को अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजकर वायरल कर दिया और लोगों से अपील की कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. पुलिस का कहना है कि इस वीडियो ने माहौल को और भड़का दिया है.

यह भी पढ़ें: POk में कंप्लीट बंद से उड़ी पाकिस्तान सरकार की नींद, जानें कौन है इसका सूत्रधार?

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsbareilly violenceMaulana Tauqeer Razamuslim news

Trending news

PoK Lockdown
POk में कंप्लीट बंद से उड़ी पाकिस्तान सरकार की नींद, जानें कौन है इसका सूत्रधार?
gaza
Gaza मीडिया डायरेक्टर ने ठुकराया Trump का पीस प्रस्ताव, दी ये बड़ी दलील!
Bihar News
बिहार चुनाव: जनसंख्या में 17% हिस्सेदारी, लेकिन सियासत में अब भी हाशिये पर मुसलमान!
congress MP imran masood
क्या देश में चल रहा है दो विधान,MP इमरान मसूद ने हनुमान चालीसा पर सरकार से पूछा सवाल
Turkey
Turkey: कट्टर विरोधी एर्दोगान क्यों हुए ट्रंप के कायल? जमकर की तारीफ
Pakistan News
पुलवामा की तरह बलूचिस्तान में हुआ हमला, बम धमाके से खौफ में पाकिस्तान; बिछ गई लाशें
Maharashtra news
सबसे बड़ी ताकत अल्लाह, I Love Muhammad पर ओवैसी ने CM योगी को लिया आड़े हाथों
Controversy on The Taj Story Film
'The Taj Story' पर क्यों शुरू हुआ विवाद; मुस्लिम समाज का गंभीर इल्जाम
Dehradun
Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां
Uttar Pradesh news
पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम नौजवान, BJP विधायक के जहरीले बोल
;