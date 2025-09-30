मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबी गिरफ्तार, बाप-बेटे पर वीडियो वायरल करने का है आरोप

Bareilly News Today: बरेली में बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर कानपुर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था. इत्तेहाद-मिल्लत-काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में निकाले जाने वाले इस जुलूस का मकसद सरकार को ज्ञापन सौंपना था. जुमे की नमाज के बाद निकाले गए इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और दावा किया कि भीड़ हिंसक हो गई थी.

इस कथित हिंसा के आरोप में अब उत्तर प्रदेश मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस अब तक लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 10 एफआईआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा 2,000 से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. वहीं, मंगलवार (30 सितंबर) को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबियों को गिरफ्तार किया है.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों पर मौलाना तौकीर रजा को शरण देने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के आरोप हैं. पुलिस ने इस मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत और उनके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इसे दुष्प्रेरित बताया है.

आरोपियों के बारे में पुलिस ने बताया कि फरहत, बरेली के फाइक एन्क्लेव के रहने वाले हैं और पहले आईएमसी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. 26 सितंबर को जब बरेली शहर में हिंसा भड़की तो उस समय मौलाना तौकीर अपने घर से निकल कर फाइक एन्क्लेव पहुंचे, जहां उन्होंने फरहत के घर में शरण ली थी. पुलिस का दावा है कि माहौल शांत होने के बावजूद मौलाना ने उसी घर से एक भड़काऊ बयान जारी किया, जो विवाद का केंद्र बन गया.



पुलिस ने दावा किया कि जांच में सामने आया कि मौलाना तौकीर रजा का यह बयान फरहत के बेटे फरमान ने रिकॉर्ड किया था. इसके बाद पिता-पुत्र ने मिलकर वीडियो को अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजकर वायरल कर दिया और लोगों से अपील की कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. पुलिस का कहना है कि इस वीडियो ने माहौल को और भड़का दिया है.

