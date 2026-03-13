Advertisement
यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है लिखने वालों पर कार्रवाई, दो महिलाएं समेत तीन गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" का स्लॉगन लिखने वाली दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:09 PM IST

Uttar Pradesh News: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि दो महिलाएं एक सड़क पर लिख रही हैं कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है. यह सांप्रदायिक स्लॉगन दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर लिखा गया था, जिसके बाद लोगों ने आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी की मांग की थी. अब खबर है कि पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश की बिहारीगढ़ पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक बीते 27 फरवरी 2026 को हरिद्वार के रहने वाले सुनील कुमार, जो NHI में कार्यरत हैं, ने बिहारीगढ़ थाने में इस घटना की शिकायत दी थी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तहरीर में बताया गया कि दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लोहे के पुल के पास ब्रास बैरियर पर कुछ अज्ञात लोगों ने आपत्तिजनक ग्रैफिटी पेंट कर दी. लिखा गया था कि "यह मुसलमानों के लिए सड़क नहीं" इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई थी. इस मामले में थाना बिहारीगढ़ में मुकदमा संख्या 34/26 धारा 353(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया और विवेचना उपनिरीक्षक मोहित कुमार को सौंपी गई. 

जांच के दौरान पुलिस टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया. जांच में तीन लोगों की पहचान सामने आई. आरोपियों की पहचान जितेंद्र राघव पुत्र शेर सिंह राघव निवासी सुभाषनगर, थाना क्लेमेनटाउन देहरादून, सुलेखा पुत्री राजेंद्र निवासी चंद्र नगर कोतवाली देहरादून और शारदा पत्नी संजय राणा निवासी ग्राम भूपखेड़ी मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर (हाल पता सुभाषनगर देहरादून) के रूप में हुई.

पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं हिंदू रक्षा दल से जुड़ी बताई जा रही हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी बेहट के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अक्षय शर्मा के नेतृत्व में 12 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्रवाई कर उन्हें उपजिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार सहारनपुर भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsUttar Pradesh newscommunal slogan graffiti on delhi dehradun highwayminority newsToday News

