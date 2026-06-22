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मुसलमानों को फंसाने के लिए मुहर्रम जुलूस में बच्चे से लगवाए पाकिस्तान समर्थक नारे, हेमेंद्र-मुनेश गिरफ्तार

Conspiracy to Defame Muslims in UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर असमाजिक तत्वों के जरिये माहौल खराब करने की कोशिश पुलिस की सूझबूझ से नाकाम हो गई. बरेली के खाईखेड़ा गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान हेमेंद्र और मुनेश नाम के आरोपियों ने मासूम से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाए. इसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:05 PM IST
मुसलमानों को फंसाने के लिए मुहर्रम जुलूस में बच्चे से लगवाए पाकिस्तान समर्थक नारे, हेमेंद्र-मुनेश गिरफ्तार
Image Credit: बरेली के नवाबगंज सीओ ने असामाजिक तत्वों की खोली पोल

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