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Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशों के मामले सामने आते हैं. सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो या झूठी जानकारी कुछ ही मिनटों में माहौल खराब कर सकती है. अब बरेली से सामने आया ताजा मामला भी इसी तरह की एक कथित साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जहां पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
पूरा मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव की है. जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया. इतवार (21 जून) को इस घटना की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, तो मामला तूल पकड़ने लगा है.
जांच में पुलिस के उड़े होश
वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई और कुछ लोगों ने नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की. हिंदूवादी संगठनों ने इसके लिए अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराते हुए संगीन इल्जाम लगाए.
PS हाफिजगंज, बरेली- ग्राम खाईखेड़ा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान 02 व्यक्तियों द्वारा गलत नीयत से एक बच्चे से आपत्तिजनक नारा लगवाकर उसका वीडियो वायरल करने के प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को हिरासत में लेकर की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में CO नवाबगंज, बरेली की बाइट। pic.twitter.com/LFUwqxDscX
— Bareilly Police (@bareillypolice) June 22, 2026
हालांकि, जब पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच की, तो कहानी कुछ और ही निकली. पुलिस का कहना है कि यह किसी जुलूस में शामिल लोगों की हरकत नहीं थी, बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने और माहौल खराब करने की एक सोची-समझी साजिश थी.
आरोपियों ने गलत इरादे से लगवाए आपत्तिजनक नारे
बरेली जिले के नवाबगंज सर्किल ऑफिसर नीलेश मिश्र ने सोमवार (22 जून) को इस मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो लोगों ने गलत इरादे से एक बच्चे से आपत्तिजनक नारे लगवाए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों, हेमेंद्र और मुनेश, को गिरफ्तार कर लिया है. हाफिजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैलने और माहौल खराब होने की आशंका थी. इसी वजह से कुछ संगठन के कार्यकर्ता और ग्रामीण सोमवार सुबह थाने पहुंचे और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की.
आरोपी हेमेंद्र-मुनेश ने कबूला अपना जुर्म
पुलिस के मुताबिक, मामला देश विरोधी सरगर्मियों से जुड़ा होने की वजह से इसे गंभीरता से लिया गया और वीडियो की बारीकी से जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान यह सामने आया कि वीडियो बनाने वाला शख्स और उसके साथी ने ही बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाए थे. पुलिस का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को कानूनी कार्रवाई में फंसाना और सामाजिक तनाव पैदा करना था.
एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. सर्किल ऑफिसर नीलेश मिश्र ने कहा कि ग्राम खाईखेड़ा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो लोगों ने गलत नीयत से एक बच्चे से आपत्तिजनक नारा लगवाकर उसका वीडियो वायरल किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.