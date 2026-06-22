आरोपी हेमेंद्र-मुनेश ने कबूला अपना जुर्म

पुलिस के मुताबिक, मामला देश विरोधी सरगर्मियों से जुड़ा होने की वजह से इसे गंभीरता से लिया गया और वीडियो की बारीकी से जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान यह सामने आया कि वीडियो बनाने वाला शख्स और उसके साथी ने ही बच्चे से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाए थे. पुलिस का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को कानूनी कार्रवाई में फंसाना और सामाजिक तनाव पैदा करना था.