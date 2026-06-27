/UP News: बीफ पकाने के शक में पुलिस ने तीन मुस्लिम महिला को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस ने 24 जून को एक घर में छापा मारकर तीन मुस्लिम महिलाओं को बीफ पकाने के शक में गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद कौशाम्बी पुलिस ने एक बयान जारी किया. पुलिस ने कहा, "पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बीफ लाए हैं और उसे पका रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की." ये गिरफ्तारियां पनारा गोपालपुर गांव में हुईं, जो सराय अकिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.
कौशांबी पुलिस ने कहा, "घर के भीतर तीन महिलाएं मिलीं जिनके पास एक बर्तन में पका हुआ मीट और एक ट्रांसपेरेंट बैग में कच्चा बीफ था. हालांकि महिलाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया." पुलिस ने दावा किया कि तीनों महिलाओं की पहचान शमा परवीन, शाइस्ता और फातिमा के तौर पर हुई है, उन्होंने अपने घर पर बीफ पकाने की बात मानी. कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि परिवार के लोग इसे बाहर से लाए थे, जिसका आधा हिस्सा उन्होंने अगले दिन पकाने का प्लान बनाया था.
कौशांबी के DSP ने क्या कहा?
कौशांबी के DSP अभिषेक ने कहा, "जब्त किए गए मांस के सैंपल तस्दीक के लिए लैब भेजे गए हैं. लैब की पुष्टि से ज़्यादा, महिलाओं को खुद यकीन था कि यह बीफ है और अगर यह बीफ नहीं होता, तो पुरुषों के भागने का कोई कारण नहीं होता." वहीं, अधिकारियों ने उनके कब्जे से एक किलो कच्चा और एक किलो पका हुआ बीफ जब्त किया. महिलाओं के खिलाफ UP के काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.
कैसे मिली घटना की जानकारी?
जब सराय अकिल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से पूछा गया कि उन्हें इस घटना के बारे में कैसे पता चला, तो DSP अभिषेक ने कहा, "एक स्थानीय एक्टिविस्ट ने हमें जानकारी दी. हमें ऐसे एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया से मिली जानकारी के जरिए पता चला. हालांकि, हम यह नहीं कह सकते कि उन एक्टिविस्ट को यह जानकारी कैसे मिली." अभिषेक ने आगे कहा कि फरार लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं.