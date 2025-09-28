बरेली हिंसा केस में 12 आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने दर्ज की 10वीं FIR, जानें अब तक क्या हुआ?

Bareilly Violence Update: बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए कथित हिंसा और उपद्रव के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने उपद्रव में इस्तेमाल हथियार, ईंट-पत्थर और कारतूस बरामद किए हैं. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित गई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया.
Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए कथित दंगे के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. इस मामले में इतवार (28 सितंबर) को पुलिस ने 15 लोगों को उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इससे पहले शनिवार को भी 12 लोगों को जेल भेजा गया था. इस तरह अब तक इस मामले में कुल 27 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.
बरेली सिटी के एसपी मानुष पारीक ने जानकारी दी कि शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ लोगों ने उपद्रव किया था. इस दौरान तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हुईं. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सामान बरामद करने का दावा किया है. इसमें प्लास्टिक के कट्टों में रखे ईंट-पत्थर के टुकड़े, पांच जोड़ी पुरानी चप्पलें, एक 12 बोर का जिंदा कारतूस, एक 13 बोर के खोखे में रखा जिंदा कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा शामिल है. पुलिस ने दावा किया कि ये सभी सामग्री उपद्रव के दौरान इस्तेमाल की गई थी.
एसपी मानुष पारीक ने बताया कि सभी मामले शहरी इलाकों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. यह टीम सबूतों और घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर रिपोर्ट तैयार करेगी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.
दूसरी ओर डीआईजी अजय साहनी ने शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल और पीएसी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया. इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाया गया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है.
डीआईजी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि प्रशासन हर हालात पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
