Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2953456
Zee SalaamIndian Muslim

मिर्जापुर में बाबा खा ने मां दुर्गा की तस्वीर के साथ की छेड़छाड़; पुलिस ने दबोचा

Maa Durga Controversial Photo Case: मिर्जापुर जिले हलिया थाना क्षेत्र में उस समय तनाव फैल गया, जब एक नौजवान में फेसबुक पर मां दुर्गा की आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी. पुलिस ने मामले की शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने तनाव फैलने की आशंका के मद्देनजर सिक्योरिटी बढ़ा दी और आरोपी के फोन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:31 PM IST

Trending Photos

आरोपी बाबा खान
आरोपी बाबा खान

Mirzapur News Today: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर मां दुर्गा की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने दूसरे समुदाय के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की इस हरकत से इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई.  

मिली जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर मां दुर्गा की आपत्तिजनक वीडियो शेयर की. जिसकी पहचान बाबा खान के रूप में हुई ङै. हलिया थाना क्षेत्र के भटवारी गांव का रहने वाला है. नौजवान की पोस्ट वायरल होते हड़कंप मच गया. किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

फोटो को एडिट कर लगाई आपत्तिजनक तस्वीर

बताया जा रहा है कि आरोपी बाबा खान ने अपने फेसबुक आईडी पर मां दुर्गा की एक विवादित और आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी. एडिटेड तस्वीर पर कुत्ते की तस्वीर लगाई गई थी. इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत हलिया कोतवाली में लिखित में तहरीर देकर की. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लालगंज सीओ अशोक सिंह ने बताया कि भटवारी गांव के रहने वाले अनुप सिंह ने हलिया थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि मां दुर्गा की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई है. शिकायतकर्ता ने बताया कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बाबा खान नाम के नौजवान ने मोबाइल से पोस्टी की. इसकी जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो वह भड़क गए 

'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई'

सीओ अशोक सिंह ने बताया कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आरोपी बाबा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने चेतवानी दी कि किसी भी समुदाय की धार्मिक आस्था को आहत करने वाली गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सोशल मीडिया पर पुलिस नजर रख रही है ताकि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा खान के मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य को भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह तस्वीर खुद बनाई गई थी या किसी अन्य स्रोत से लेकर पोस्ट की गई है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश से मुलाकात के दौरान आजम खान का दिखा रोला; सपा प्रमुख ने मानी सारी शर्तें!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsmirzapur newsmuslim news

Trending news

UP News
अखिलेश से मुलाकात के दौरान आजम खान का दिखा रोला; सपा प्रमुख ने मानी सारी शर्तें!
Omar M Yaghi
कौन हैं नोबेल पुरस्कार विजेता उमर एम यागी? जिनके अविष्कारों से बदलने वाली है दुनिया
jammu kashmir news
जमीन से आसमान तक...कश्मीर का वो नगीना, जो बने राफेल के पहले पायलट; कहानी हिलाल की
Sara Khan Krish Pathak Court Marriage
इस मुस्लिम TV एक्ट्रेस ने कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर किया ऐलान
Class erupt between Pakistan Army and TTP
11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाक सेना और TTP में खूनी संघर्ष
Deepika Padukone hijab Controversy
मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार
Uttarakhand Madarsa Board News
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाले कानून पर भड़के पूर्व CM हरीश रावत
Pakistan News
आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा
Boycott Muslim Mehndi Application Worker
मुस्लिम मेहंदी वालों को अपने घर या दुकान के सामने जगह न दें; BJP नेत्री की अपील
I Love Muhammad sticker bike challan case
I Love Muhammad: स्टिकर पर चालान काटना पड़ा भारी,विभाग ने किया पुलिसकर्मी लाइन हाजिर