Zee Salaam

'आई लव मोहम्मद' पर केस, ‘आई लव महादेव’ को सुरक्षा…यूपी पुलिस का दोहरा रवैया?

UP Poster War: 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद कानपुर से शुरू होकर देशभर में फैल गया. इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला. इसके उलट BJP और हिंदू संगठनों ने रायबरेली, मुरादाबाद समेत दूसरे जिलों में 'I Love Ram, Yogi, Mahadev' के काउंटर पोस्टर लगाए. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर दोहरा रवैया अख्तियार करने के आरोप लग गए हैं. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:33 PM IST

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है. यह विवाद कानपुर के बारावफात जुलूस से शुरू हुआ था, जहां 'I Love Muhammad' का बैनर लगाने पर हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद यह विवाद शुरू हुआ. नई परंपरा बताते हुए पुलिस ने बैनरों को हटा दिया और मुस्लिम समुदाय के नौजवानों पर मामला दर्ज कर लिया. 

कानपुर पुलिस के इस कार्रवाई के विरोध में 'I Love Muhammad' का समर्थन में बरेली, लखनऊ और अन्य शहरों में जुलूस निकाले गए. इसके बाद यह उत्तर प्रदेश से निकल उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक फैल गया.

इस विवाद के बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेताओं ने काउंटर कैंपेन की शुरुआत की. शहर के प्रमुख चौराहों पर अब 'आई लव जय श्री राम, आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर' के पोस्टर लगाए गए हैं. यह बैनर रतापुर, त्रिपुला और अन्य प्रमुख चौराहों पर नजर आ रहे हैं. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने शुरू किया पोस्टरवार

भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विष्णु पद सिंह ने मीडिया को बताया, "हमने रायबरेली के कई चौराहों और अन्य जगहों पर जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए हैं. यह इसलिए किया गया क्योंकि भगवान राम हिंदू आस्था का प्रतीक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पदचिन्हों पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं. इसके साथ ही गुंडों और माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं. सीएम योगी प्रदेश में किसानों, नौजवानों, पीड़ितों, शोषितों और आदिवासियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं. उनसे प्रेरित होकर हमने ये पोस्टर लगाए हैं."

हिंदूवादी संगठनों और सत्तारूढ बीजेपी के नेताओं के जरिये पोस्टरवार शुरू कर दिया गया. पोस्टर की यह आग मुरादाबाद तक पहुंच गई. मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कई लोग ने 'आई लव योगी, आई लव मोदी और आई लव महादेव' के पोस्टर लेकर पहुंचे. जुलूस के दौरान लोगों ने तिरंगा लहराते हुए नारेबाजी की. स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे 'हिंदुत्व की विजय' के रूप में पेश किया. मुरादाबाद में पहले भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

पुलिस और सरकार का दोहरा रवैया?

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह विवाद सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं है बल्कि इससे राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है. जबकि मुस्लिम समुदाय 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, हिंदू संगठनों की तरफ से काउंटर कैंपेन ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है.

हैरान करने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 'I Love Muhammad' बैनर को नई परंपरा बताते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है. वही, पुलिस अब दक्षिपंथी संगठनों और बीजेपी नेताओं के जरिये लगाए जा रहे 'आई लव योगी, आई लव मोदी और आई लव महादेव' बैनर और जुलूस को सुरक्षा दे रही है. इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करने या गिरफ्तारी की खबर नहीं हैं. 

इसके उलट न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कार्रवाई हुई है. APCR की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में 1,324 मुसलमानों पर केस और 38 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं हैं. हालांकि, गिरफ्तारी और केस की संख्या इससे कहीं ज्यादा होने का अंदेशा जताया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'I Love Muhammad' बैनर विवाद के बाद बरेली छावनी में तब्दील, मोबाइल-इंटरनेट 48 घंटे के लिए ठप्प

 

