फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस कैरेक्टर के नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग

Religion Conversion Case in UP: उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक कथित धर्मांतरण गिरोह का खुलासा किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अब्दुल मजीद नाम के शख्स को मुख्य आरोपी होने का दावा किया गया है. आरोप है कि यह गिरोह ब्रेनवॉश कर लोगों की शादी और धर्मांतरण करा रहा था. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है.
Trending Photos
Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिनों पुलिस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर एक बड़े धर्मांतरण गैंग के भंड़ाफोड़ का दावा किया था. छांगुर बाबा विवाद थमा नहीं था कि अब बरेली पुलिस ने भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है. बरेली पुलिस का दावा है कि यह गैंग कथित तौर पर लोगों का ब्रेनवॉश कर उनका धर्म बदलवा रहा था.
बरेली पुलिस ने कथित धर्मांतरण गैंग से जुड़े मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस गैंग का मास्टर माइंड अब्दुल मजीद है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर इस मामले की जांच गुप्तचर इकाई को सौंपी गई थी. जांच के बाद पुलिस ने भुता इलाके से अब्दुल मजीद समेत सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया.
पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ में पचा चला है कि इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है. पुलिस के मुताबिक, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बृजपाल को सबसे पहले इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया. इतना ही नहीं पुलिस की मानें तो आरोपियों ने बृजपाल का ब्रेनवॉश कर उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से करा दी, जबकि बाद में बृजपाल की बहन का भी निकाह मुस्लिम नौजवान से करा दिया.
धर्मांतरण गैंग को लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि इस गैंग अगला निशाना इज्जतनगर इलाके में रहने वाला एक बीकॉम छात्र था, जिसकी पहचान प्रभात उपाध्याय के रुप में हुई है. पुलिस ने बताया कि समय रहते प्रभात उपाध्याय की मां ने पुलिस को सूचना दे दी, इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ऐसा साहित्य मिला है, जिसका इस्तेमाल लोगों का माइंड डायवर्ट करने और उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने में किया जाता था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दूसरे राज्यों में फैले नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!