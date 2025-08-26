फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस कैरेक्टर के नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897854
Zee SalaamIndian Muslim

फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस कैरेक्टर के नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग

Religion Conversion Case in UP: उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक कथित धर्मांतरण गिरोह का खुलासा किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अब्दुल मजीद नाम के शख्स को मुख्य आरोपी होने का दावा किया गया है. आरोप है कि यह गिरोह ब्रेनवॉश कर लोगों की शादी और धर्मांतरण करा रहा था. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:37 PM IST

Trending Photos

बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा
बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिनों पुलिस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर एक बड़े धर्मांतरण गैंग के भंड़ाफोड़ का दावा किया था. छांगुर बाबा विवाद थमा नहीं था कि अब बरेली पुलिस ने भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है. बरेली पुलिस का दावा है कि यह गैंग कथित तौर पर लोगों का ब्रेनवॉश कर उनका धर्म बदलवा रहा था. 

बरेली पुलिस ने कथित धर्मांतरण गैंग से जुड़े मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस गैंग का मास्टर माइंड अब्दुल मजीद है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर इस मामले की जांच गुप्तचर इकाई को सौंपी गई थी. जांच के बाद पुलिस ने भुता इलाके से अब्दुल मजीद समेत सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया.

गैंग पर इन लोगों को निशाना बनाने के हैं आरोप

पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ में पचा चला है कि इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है. पुलिस के मुताबिक, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बृजपाल को सबसे पहले इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया. इतना ही नहीं पुलिस की मानें तो आरोपियों ने बृजपाल का ब्रेनवॉश कर उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से करा दी, जबकि बाद में बृजपाल की बहन का भी निकाह मुस्लिम नौजवान से करा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मांतरण गैंग को लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि इस गैंग अगला निशाना इज्जतनगर इलाके में रहने वाला एक बीकॉम छात्र था, जिसकी पहचान प्रभात उपाध्याय के रुप में हुई है. पुलिस ने बताया कि समय रहते प्रभात उपाध्याय की मां ने पुलिस को सूचना दे दी, इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

'माइंड डायवर्ट करने वाला साहित्या बरामद'

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ऐसा साहित्य मिला है, जिसका इस्तेमाल लोगों का माइंड डायवर्ट करने और उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने में किया जाता था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दूसरे राज्यों में फैले नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsBareilly Newsmuslim news

Trending news

UP News
फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग
mp news
क्या भाजपा का सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!
UAE News
Eid Milad-un-Nabi पर वीकेंड बना वंडर वीकेंड; UAE के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!
Samar Rana
नाबालिग घरेलू नौकरानी से रेप के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी अदाकारा समर राणा गिरफ्तार
UP News
किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में नमाज़ और अज़ान पर विवाद
UP News
मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील
PM Modi
इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
UP News
फूल-चादर नहीं, सिगरेट चढ़ती है यहां! जानिए लखनऊ की अनोखी मजार की कहानी
Jammu Kashmir flood News
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल
Saudi Arab News
क्या रोनाल्डो ने अपना लिया इस्लाम; मुसलमानों की तरह दुआ मांगने की वीडियो वायरल !
;