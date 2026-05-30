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Zee SalaamIndian Muslimमेरठ: मोदी-योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी, पुलिस ने एहसान को हिरासत में लेकर मंगवाई

मेरठ: मोदी-योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी, पुलिस ने एहसान को हिरासत में लेकर मंगवाई

Meerut Police Action on Elderly Muslim Man: बीते दिनों मेरठ के बुजुर्ग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी करने वाली वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की गिरफ्त में बुजुर्ग एहसान की वीडियो सामने आने के बाद पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 09:51 PM IST

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पुलिस की गिरफ्त में एहसान (PC-सोशल मीडिया)
पुलिस की गिरफ्त में एहसान (PC-सोशल मीडिया)

Meerut News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की सियासी दिग्गजों के खिलाफ कथित अपमाजनक बयान देने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसा कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, बुजुर्ग ने एक लोकल मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित विवादित टिप्पणी की थी. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने महज कुछ ही देर में उन्हें हिरासत में ले लिया. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मेरठ के रहने वाले एहसान नाम के बुजुर्ग ने 28 मई को एक लोकल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में विवादित टिप्पणी की थी. बातचीत के दौरान जब उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में राय पूछी गई तो उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी टिप्पणी की. बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. जब इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को "महाराजा" बताया तो बुजुर्ग ने इसका भी पुरजोर विरोध किया.

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वीडियो में एहसान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन पर वंदे मातरम् गाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उनके अनुसार अल्लाह सबसे बड़ा है. उनके इन बयानों की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही वायरल हो हो गई. इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. 

मेरठ पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद उस शख्स और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की या उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया. पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी शख्स को घटना के अगले दिन यानी 29 मई हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, पुलिस के जरिये शेयर किए गए एक वीडियो में आरोपी बुजुर्ग एहसान दो पुलिसकर्मियों के साथ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह लंगड़ाते हुए चलते नजर आए और अपने कान पकड़े हुए थे. पुलिस के जरिये बुजुर्ग की वीडियो जारी होने के बाद नई बहस शुरू हो गई है. कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को कानून के तहत उठाया गया कदम बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इतनी तेज कार्रवाई आरोपी के धार्मिक बैकग्राउंड के आधार पर की गई है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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