Kanpur: 'I Love Muhammad' पोस्टर जुलूस निकालने पर पुलिसिया तांडव; 38 पर FIR दर्ज!
Kanpur Police on I Love Muhammad Controversy: कानपुर के मनोहर नगर में बारावफात पर 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर बवाल हो गया. पुलिस कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला और विरोध जताया. इसके उलट पुलिस का दावा है कि भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस लगातार इलाके की कड़ी निगरानी कर रही है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:20 AM IST

प्रतीकात्म तस्वीर

Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. पहले मुसलमानों को घरों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की. इसके बाद बड़े पैमाने पर कथित अवैध का दावा करते हुए मस्जिद, मदरसे, ऐतिहासिक दरगाह और ईदगाहों पर बुलडोजर चलाए और इस्लामिक त्योहारों के दौरान कई तरह की बंदिशें लगा दी जाती हैं.

वहीं, बीते दिनों कानपुर में बारावफात पर 'I Love Muhammad' बैनर को हिंदू संगठनों ने नई परंपरा बताते हुए पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया. इसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया. जिसको लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया. इसी को लेकर कानपुर नगर के मनोहर नगर में बीते दिनों देर रात बवाल हो गया.

पुलिसिया कार्रवाई से नाराज से मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर 'I Love Muhammad' लिखे पोस्टर के साथ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरोप है कि इस दौरान भीड़ भड़क गई और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगी. पुलिस का दावा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की.

इस मामले में बालू घाट चौकी इंचार्ज गजेन्द्र सिंह ने तहरीर देकर 8 नामजद समेत 38 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया. वहीं, मौके पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है, जबकि जवान लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं.

इस संबंध में चौकी इंचार्ज गजेन्द्र सिंह ने बताया कि वह एसआई राजेन्द्र सिंह चौहान, विनय यादव, कांस्टेबल विश्वजीत भारती, मोहित कुमार, कुंदन यादव और तरुण कुमार के साथ कस्बे में गश्त कर रहे थे. तभी सूचना मिली कि मनोहर नगर में कुछ लोग इकट्ठा होकर साजिश रच रहे हैं. चौकी इंचार्ज गजेंन्द्र सिंह ने दावा किया कि मौके पर पहुंचने पर भारी भीड़ दिखाई पड़ी. पूछताछ करने पर लोग चुप रहे और घर जाने की बात कहने पर नाराज हो गए.

गजेन्द्र सिंह के मुताबिक, लोगों ने पुलिस को घेरकर बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी देते हुए पत्थर फेंकने लगे. बीट कांस्टेबल मोहित कुमार ने हमलावरों में शान वारिस, आफाक अहमद, अयाज, नौशाद, सोनू, अल्तमश, महताब आलम और मोहम्मद आमिर को पहचानने की बात कही है. आरोप है कि इन सभी ने 20 से 25 अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने और पत्थरबाजी की.

राष्ट्रीय सहारा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने मौके से ही 5 लोगों को हिरासत में ले लिया. सोमवार को दर्ज मुकदमे के आधार पर शान वारिस, आफाक अहमद, अयाज, नौशाद और सोनू को जेल भेज दिया गया. पुलिस अब घटनास्थल की वीडियोग्राफी और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य कथित आरोपियों की पहचान कर रही है. इंस्पेक्टर का कहना है कि पहचान होने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

घटना के बाद सोमवार शाम एसडीएम सी. दुबेदी ने पालिका पार्षदों के साथ गंगाघाट थाने में बैठक की. उन्होंने अपील की कि सभी अपने-अपने वार्ड में लोगों को अफवाहों से बचाएं और शांति बनाए रखें. त्योहारों के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कल एसडीएम सुबोध दुबेदी, सीओ पुरवा तेज बहादुर सिंह, ईओ मुकेश मिश्रा, एफ-84 इंचार्ज ग्यानेंद्र कुमार, बेघापुर इंचार्ज राजपाल, गंगाघाट कोतवाल अजय कुमार सिंह और डीआरवी इंचार्ज चंद्रकांत सिंह पुलिस बल के साथ मनोहर नगर, संताराम कॉलोनी और राजधानी रोड पर फ्लैग मार्च किया.

