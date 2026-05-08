मिर्जापुर धर्मांतरण केस की जांच पूरी, पुलिस ने दाखिल की 6000 पन्नों की चार्जशीट

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम के अंदर महिलाओं से जुड़ा कथित धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब छह हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की है. यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है, जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

पूरा मामला 19 जनवरी को सामने आया था, जब मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में दो युवतियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ जिमों में आने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती थी और फिर उनका भरोसा जीतकर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे. इसके बाद इन वीडियो के जरिए उनसे वसूली करने और दबाव बनाने की बात सामने आई थी.

जांच एजेंसियों ने दावा किया कि पूरा नेटवर्क जिले के कई जिमों तक फैला हुआ था, जिनमें ख्वाजा गरीब नवाज (KGN) की तीन शाखाएं, बी फिट और आयरन फायर जिम शामिल बताए गए. आरोप यह भी था कि पीड़िताओं पर बुरका पहनने, धार्मिक स्थलों पर ले जाने और कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था.

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इस मामले में पुलिस ने शुरूआती जांच के बाद आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जांच आगे बढ़ने पर कई गिरफ्तारियां की गईं. इनमें मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर और शादाब जैसे नाम शामिल हैं. इसके अलावा आयरन फायर जिम के संचालक और जीआरपी के एक सिपाही इरशाद और फरीद अहमद को भी गिरफ्तार किया गया.

पुलिस इमरान खान को मुख्य आरोपी बता रही है. कथित मुख्य आरोपी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था. बाद में उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इसके बाद धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोप में मौलवी खलीलुर्रहमान को भी गिरफ्तार किया गया.

मुख्य आरोपी इमरान खान के भाई अशफाक उर्फ लकी अली और उसके मौसेरे भाई साहिल लंबे समय तक फरार रहे, लेकिन पुलिस ने 14 मार्च को दोनों को भी पकड़ लिया. इस तरह पूरे मामले में सभी प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं जिला जज और संबंधित न्यायालयों से खारिज हो चुकी हैं. देहात कोतवाली पुलिस ने पूरी जांच के बाद 18 अप्रैल को लगभग छह हजार पन्नों का आरोप पत्र यानी चार्जशीट अदालत में पेश किया है. अब इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि जांच पूरी कर ली गई है और सभी तथ्यों को आरोप पत्र में शामिल किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ाई गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत में जारी रहेगी.

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