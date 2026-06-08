Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर "आई लव मोहम्मद" (I Love Mohammad) को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां इस तरह के एक पोस्टर को पुलिस प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की है. यह पूरा मामला प्रदेश के संभल में देखने को मिला, जब एक मस्जिद को सील करने के दौरान यह पोस्टर मिला. इसके बाद संभल प्रशासन भी हरकत में आ गया, और आनन फानन में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.