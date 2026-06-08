राज्य चुनें
Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर "आई लव मोहम्मद" (I Love Mohammad) को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां इस तरह के एक पोस्टर को पुलिस प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की है. यह पूरा मामला प्रदेश के संभल में देखने को मिला, जब एक मस्जिद को सील करने के दौरान यह पोस्टर मिला. इसके बाद संभल प्रशासन भी हरकत में आ गया, और आनन फानन में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, संभल के कसेरुआ गांव में मौजूद एक मस्जिद के अंदर से कथित तौर पर "I Love Mohammad" लिखे पोस्टर बरामद हुए. संभल के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) कुलदीप सिंह ने बताया कि नखासा थाना क्षेत्र के तहत एक इमारत को सील करने की कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान इमारत के अंदर से कुछ ऐसी सामग्री मिली, जिसे अधिकारियों ने आपत्तिजनक बताया है.
#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: FIR registered against 7 persons after ‘I Love Mohammad’ posters found inside Mosque Premises. Sambhal ASP, Kuldeep Singh, says, “An exercise to seal the premises was being carried out in Kaserua village, within the jurisdiction of the Nakhasa… pic.twitter.com/ZhInEcH2ps
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 7, 2026
संभल ASP के मुताबिक, कसेरुआ गांव में इमारत को सील करने की प्रक्रिया चल रही थी. इस दौरान इमारत से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. उन्होंने आगे बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए जामिया कमेटी के सदस्यों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, इसी मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है,
यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब प्रशासन ने मुस्तफा कादरी मस्जिद को ढहा दिया. अधिकारियों का आरोप है कि मस्जिद लगभग 120 वर्ग मीटर ऐसी जमीन पर बनी हुई थी, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया है.
प्रशासन का कहना है कि तहसीलदार न्यायालय में चली कार्यवाही के दौरान मस्जिद कमेटी जमीन के मालिकाना हक को साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही. इसके बाद न्यायालय ने कथित अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद कमेटी ने जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में भी अपील की, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली.
मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां नमाज अदा की. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाई. पूरे अभियान के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई. फिलहाल पोस्टरों की बरामदगी और मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्यवाही कानून के मुताबिक की जाएगी.