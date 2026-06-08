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यूपी में फिर निकला 'I Love Mohammad' का जिन्न, संभल में पोस्टर मिलने पर 7 पर FIR

UP Police Action on I Love Mohammad Poster: उत्तर प्रदेश में बीते साल कानपुर के बाद अब संभल में I Love Mohammad का पोस्टर मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में मस्जिद से जुड़े सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, एक इमारत की सीलिंग के दौरान यह पोस्टर मिले, और इस मामले में अभी जांच जारी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:42 AM IST
यूपी में फिर निकला 'I Love Mohammad' का जिन्न, संभल में पोस्टर मिलने पर 7 पर FIR
Image Credit: I Love Mohammad पोस्टर मिलने पर सात पर एफआईआर

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