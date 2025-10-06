I Love Muhammad पर बयान देना सपा नेत्री सुमैया राणा को पड़ा भारी, UP पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

I Love Muhammad Sumaiya Rana Controversy: I Love Muhammad के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पर बरेली में हिंसा भड़क गई थी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी थी. इस हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके लखनऊ में बरेली से भी बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी. इस वीडियो के बाद सपा नेता सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लखनऊ पुलिस ने सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में दरोगा सीमा यादव की तहरीर पर समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दरोगा सीमा यादव की तहरीर के मुताबिक सुमैया राणा ने बरेली हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके मुस्लिम समाज को उकसाने की कोशिश की और पुलिस को चैलंज किया. सुमैया राणा के पर हिंसा भड़काने के मकसद से मुस्लिम समाज को उकसाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की आशंका के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

तहरीर में सुमैया राणा पर यह आरोप है कि उन्होंने वीडियो की मदद से दो जातीय समूहों में घृणा और शत्रुता पैदा करने की कोशिश की. इस मामले पर इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि दरोगा सीमा यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा ने लखनऊ में I Love Muhammad अभियान के समर्थन में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि लखनऊ में I Love Muhammad के समर्थन में जन सैलाब आएगा और UP पुलिस चाहे, तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अपनी लाठियां और बंदूकें तैयार रखें. हालांकि इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सुमैया राणा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कहीं भी हिंसा की बात नहीं की.