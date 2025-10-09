Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2954966
Zee SalaamIndian Muslim

'I Love Muhammad' के बाद सिर कटाने को तैयार; गोरखपुर में लगे पोस्टर से मचा हड़कंप!

I Love Muhammad Row: कानपुर से शुरू हुआ 'I Love Muhammad' बैनर को लेकर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में विरोध  हो रहा है. इस बीच सीएम योगी के शहर गोरखपुर से इसी तरह से मिलता जुलता एक और पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:14 PM IST

Trending Photos

गोरखपुर में 'I Love Muhammad' के समर्थन लगने से मचा हड़कंप
गोरखपुर में 'I Love Muhammad' के समर्थन लगने से मचा हड़कंप

Gorakhpur News Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों 'I Love Muhammad' बैनर विवाद में हर रोज नई खबरें सामने आ रही है. कानपुर में बारावफात पर लगे पोस्टर-बैनर को नई परंपरा बताते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध किया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं, अब गोरखपुर में यह मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होम सिटी में कथित भड़काऊ पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है. गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद की दीवार पर 'I Love Muhammad' के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उकसाने वाला वाक्य लिखा था. 

मिली जानकारी के मुताबिक, छोटे काजीपुर स्थित मस्जिद की दीवार पर बुधवार को यह पोस्टर लगाया गया था. जिस पर लिखा था, "मोहम्मद (स.) के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे." इस पोस्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट वायरल होते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस पोस्टर के बीच में बड़े अक्षरों में 'I Love Muhammad' लिखा था. उसके नीचे लिखा था, "मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन यह देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने जमाने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए." पोस्टर के आखिर में लिखा गया था, "मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे."

हरे रंग के इस पोस्टर पर सफेद और काले अक्षरों में लिखे गए ये शब्द इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं. पोस्टर वायरल होते ही पुलिस ने इसे हटवा दिया. पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली से पूछताछ की है. मुतवल्ली ने बताया कि "पोस्टर बच्चों ने लगा दिया होगा, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है." फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि यह पोस्टर किसने और किस मकसद से लगाया है.

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर खुफिया विभाग की एक्टिव हो गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ दक्षिपंथी संगठन के लोग 'आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव महादेव' समेत कई पोस्टर लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के महज 'I Love Muhammad' के पोस्टर लगाने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आंशक जताई जाने लगी है. 

इस मामले में शहर के कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को हटवा दिया गया. मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. 

यह भी पढ़ें: बीजेपी की तारीफ पर इमरान मसूद भड़के, बोले- 'मायावती ने मिशन मूवमेंट से की गद्दारी'

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsGorakhpur NewsI Love Muhammad Rowmuslim news

Trending news

UP News
'I Love Muhammad' के बाद सिर कटाने को तैयार; गोरखपुर में लगे पोस्टर से मचा हड़कंप!
UP News
बीजेपी की तारीफ पर इमरान मसूद भड़के, बोले- 'मायावती ने मिशन मूवमेंट से की गद्दारी'
Bihar News
SIR में मुसलमानों के कटे ज्यादा नाम; SC ने याचिकाकर्ताओं से मांगा इस बात का सबूत
Bihar election
Bihar: जनसुराज ने अपनी 51 उमीदवारों की पहली लिस्ट में इन 6 मुसलमानों को दिया टिकट
Pakistan News Female Terror Brigade Jamaat ul Mominat
मसूद अजहर 'जमात-उल-मोमिनात ब्रिगेड' के जरिए मुस्लिम औरतों को बनाना चाहता है निशाना?
Maulana Shahabuddin on I Love Muhammad campaign
इस्लाम के खिलाफ है I Love Muhammd अभियान,मौलाना शहाबुद्दीन का मुस्लिम युवकों से अपील
Mohammed
मछुआरे के बेटे ने कैसे दुबई में खड़ी कर दी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग?
Rakesh Tikait
Rakesh Tikait की मुस्लिम समाज को नसीहत, BJP के इस जाल में बिल्कुल न फंसे
Jan Suraaj Bihar Assembly Elections
Bihar Election : आबादी के आधार पर मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी, जन सुराज का बड़ा ऐलान
Hamas
Hamas और Israel सीजफायर पर राजी, लेकिन कब होगी बंधकों की अदला-बदली?