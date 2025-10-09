'I Love Muhammad' के बाद सिर कटाने को तैयार; गोरखपुर में लगे पोस्टर से मचा हड़कंप!

Gorakhpur News Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों 'I Love Muhammad' बैनर विवाद में हर रोज नई खबरें सामने आ रही है. कानपुर में बारावफात पर लगे पोस्टर-बैनर को नई परंपरा बताते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध किया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं, अब गोरखपुर में यह मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होम सिटी में कथित भड़काऊ पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है. गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद की दीवार पर 'I Love Muhammad' के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उकसाने वाला वाक्य लिखा था.

मिली जानकारी के मुताबिक, छोटे काजीपुर स्थित मस्जिद की दीवार पर बुधवार को यह पोस्टर लगाया गया था. जिस पर लिखा था, "मोहम्मद (स.) के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे." इस पोस्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट वायरल होते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिया.

इस पोस्टर के बीच में बड़े अक्षरों में 'I Love Muhammad' लिखा था. उसके नीचे लिखा था, "मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन यह देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने जमाने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए." पोस्टर के आखिर में लिखा गया था, "मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे."

हरे रंग के इस पोस्टर पर सफेद और काले अक्षरों में लिखे गए ये शब्द इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं. पोस्टर वायरल होते ही पुलिस ने इसे हटवा दिया. पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली से पूछताछ की है. मुतवल्ली ने बताया कि "पोस्टर बच्चों ने लगा दिया होगा, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है." फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि यह पोस्टर किसने और किस मकसद से लगाया है.

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर खुफिया विभाग की एक्टिव हो गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ दक्षिपंथी संगठन के लोग 'आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव महादेव' समेत कई पोस्टर लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के महज 'I Love Muhammad' के पोस्टर लगाने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आंशक जताई जाने लगी है.

इस मामले में शहर के कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को हटवा दिया गया. मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

