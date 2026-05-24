मांसाहारी ब्लॉग में भगवान शिव की तस्वीर; वीडियो बनाकर फंसा ब्लॉगर अनस!

Uttar Pradesh News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश में इन दिनों हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि कब कौन सी बात "धार्मिक भावना आहत" होने का मामला बन जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है. कभी कपड़ों पर विवाद, कभी खाने पर हंगामा और अब एक खाने-पीने की जगह का वीडियो बनाना भी गिरफ्तारी तक पहुंच गया.

मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम खानपान वीडियो बनाने वाले नौजवान को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसके वीडियो में शहर का मशहूर शिव चौक भी दिखाई दे गया. सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब शहर की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक जगहों को कैमरे में दिखाना भी अपराध माना जाएगा? इसको लेकर सोशल मीडिया पर नेटीजंस में भारी नाराजगी है.

यह मामला मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके का है. गिरफ्तार किए गए नौजवान की पहचान अनस अहमद के रूप में हुई है. वह लद्दावाला इलाके का रहने वाला है और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खानपान से जुड़े वीडियो बनाता है. अनस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शहर के खाने-पीने की जगहों की जानकारी शेयर करता था.

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पुलिस के मुताबिक, अनस अहमद शहर के "अल यामीन" नाम के एक होटल में खाने की वीडियो बनाने गया था. वह होटल के मशहूर खानों की वीडियो बना रहा था. इसी दौरान उसने शहर की कुछ मशहूर जगहों की झलक भी अपने वीडियो में शामिल कर ली. इन जगहों में तिरंगा और शिव चौक पर स्थापित शिव प्रतिमा भी दिखाई गई.

वीडियो सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई. उनका आरोप था कि मांसाहारी भोजन का प्रचार करने वाली वीडियो में शिव प्रतिमा को दिखाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है. हिंदूवादी संगठनों ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फिर अनस अहमद को गिरफ्तार कर लिया. खालापार थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, अगर उसे आशंका हो कि कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है.

पुलिस का कहना है कि वीडियो में अनस शहर के अलग-अलग हिस्सों से गुजरते हुए दिखाई दे रहा था और उसी दौरान वह होटल में मिलने वाले खानों का प्रचार कर रहा था. विवाद बढ़ने के बाद अनस अहमद ने दो अलग-अलग वीडियो जारी कर मुजफ्फरनगर के लोगों से माफी भी मांगी. उसने कहा कि उसका किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.