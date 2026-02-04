Kanpur News: आरोप लगते ही आमिर बन गया अपराधी; पुलिस ने सरेआम कराई परेड!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आए दिन मुस्लिम नौजवानों पर कथित 'लव जिहाद' के आरोप में कार्रवाई की जाती रही है. इस तरह के मामलमों में जहां एक तरफ दक्षिणपंथी संगठनों का उत्पात देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई भी संदेह के घेरे में रहती है. हालांकि, इसके उलट जब लड़की मुस्लिम हो और वह धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी करती है, ऐसे मौके पर इसे प्रेम का नाम दिया जाता है.

इसी तरह का एक मामला में कानपुर से सामने आया है, जहां महज आरोप के आधार पर पुलिस ने कथित आरोपी नौजवान को अपमानित करते हुए परेड कराई. यह पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने दूसरे धर्म के एक लड़की को बहलाने और शादी के लिए दबाव बनाने के आरोप में एक मुस्लिम नौजवान पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले के कथित मुख्य आरोपी नौजवान आमिर जैदी को गिरफ्तार कर लिया है.

बुधवार (4 फरवरी) को घाटमपुर पुलिस ने आरोपी की कस्बे के प्रमुख चौराहों पर पैदल परेड कराई. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पैदल परेड के दौरान आरोपी आमिर जैदी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया. इस दौरान पुलिस ने लगातार नौजवान रास्ते भर पिटाई करते हुए दबाव बनाया कि वह बोले, "साहब गलती हो गई, अब दूसरी लड़की को नहीं देखूंगा."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

पुलिस के इस कथित गैर-कानूनी कार्रवाई और सरेआम चौराहों पर पैदल परेड को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौजवान पर एक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाने, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप है. बताया गया कि जब पीड़िता की शादी तय हो गई थी, तब आरोपी ने उसके होने वाले ससुराल पक्ष को भड़काने की कोशिश की थी. इस वजह से पीड़िता का रिश्ता टूट गया.

घाटमपुर पुलिस ने दावा किया कि आरोपी आमिर जैदी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. पुलिस के जरिये की गई जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से गुंडा एक्ट, जिला बदर, उत्पीड़न, मारपीट समेत अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी के पूरे आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि मुस्लिम नौजवान की इस तरह से महज आरोप के आधार परेड कराना गैर-कानूनी है. यह ये सब मानव गरिमा (Article 21) और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें: कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार; मुस्लिम का साथ देना बना जुर्म!