बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902870
Zee SalaamIndian Muslim

बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!

Balrampur Madarsa News: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब बलरामपुर जिला प्रशासन ने सालों पुराने एक मदरसे पर छापा मारकर बंद करा दिया है. इसमें पढ़ने वाली छात्राओं को अधिकारियों ने उनके घर भेज दिया है. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:50 PM IST

Trending Photos

बलरामपुर में लड़कियों की तालीम पर लगा ताला!
बलरामपुर में लड़कियों की तालीम पर लगा ताला!

Balrampur News Today: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों पर कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब एक बार फिर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मदरसे को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश के बाद यहां पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है. इसकी वजह यह है कि नए सेशन का आधे से ज्यादा वक्त निकल चुका है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के जामिया अलीमा सादिया नाम का मदरसा चल रहा है. इस मदरसे में 39 छात्राएं पढ़ाई करती हैं. हालांकि, अब प्रशासन ने दावा किया है कि यह मदरसा अवैध तरीके से चल रहा था. ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन को इतने लंबे समय तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिला प्रशासन फौरन मदरसे को बंद करने फरमान सुना दिया है. मदरसा बंद होने के बाद यहां पढ़ने वाली छात्राओं कहां एडमिशन लेंगी.

शुक्रवार (29 अगस्त) की देर शाम अचानक प्रशासन हरकत में आया और श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के कपौवा शेरपुर कर्बला के पास स्थित मदरसे पर छापा मार दिया. इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया. कार्रवाई की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. छापे के दौरान जब अधिकारियों ने दस्तावेज मांगे तो मदरसा संचालक गुलाम मैनुद्दीन कोई भी वैध कागज पेश नहीं कर सके. इसके बाद प्रशासन ने मदरसा बंद करा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मदरसे में छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा भी थी, जिसमें सभी 39 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती थी. मदरसा को तत्काल बंद कराने के बाद प्रशासन ने छात्राओं के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित रुप से उनके सुपुर्द कर दिया गया. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के जरिये की गई, इस आनन फानन की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि इस कार्रवाई में कई थानों की पुलिस और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम शामिल रही. सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह के मुताबिक, पूरे मामले की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर रहे हैं. जांच में खामियां मिलने पर आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी. प्रशासन का कहना है कि जिले में संचालित सभी मदरसों की जांच जारी है. संबंधित अधिकारियों ने चेतावनी दी की जिले में चांज के दौरान बगैर मान्यता या नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: ग़ज़ा में मासूमों की भूख पर रोया UAE; 7 हजार टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newup madarsa newsbalrampur newsmuslim news

Trending news

UP New
बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!
Arshad Madani on Assam Muslims
असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बयान
UAE News
ग़ज़ा में मासूमों की भूख पर रोया UAE; 7 हजार टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज
Assam news
बंगाली के बाद असम के मूल निवासी मुस्लिम BJP के निशाने पर; तोड़े जाएंगे उनके भी मकान
Wazirabad Dargah Clash
बाबा गरीब शाह के नाम पर मजार, लेकिन अन्दर रखी है मूर्तियां; खादिम बोला 30 सालों...
Bangladesh news
बीवी थी बाहर, नाबालिग से रेप के बाद जलाया शव, नामक के खेत में फेंका; अब मौत की सजा
UP News
फतेहपुर के मंगी मकबरा पर सुनवाई टली; अब नगर पालिक परिषद करने लगा ये तैयारी
Ajmer News
मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिंदू!
Jokihat Assembly Election 2025
क्या टूटेगा तस्लीमुद्दीन परिवार का दशकों पुराना दबदबा? 'जोकीहाट' में भाइयों की टक्कर
Abu Jahal
जब अबू जहल मोहम्मद (स.अ) का सजदे में कुचलने वाला था सिर, फिर अल्लाह ने ऐसे बचाया
;