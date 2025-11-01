Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2984398
Zee SalaamIndian Muslim

बरेली हिंसा के आरोपी डॉ नफीस और उनकी फैमिली की बढ़ी मुश्किलें; पुलिस ने वक्फ से जुड़ा मामला किया रिओपेन

Waqf Property Dispute in Bareilly: बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़े एक पुराने मामले को पुलिस ने रिओपेन कर दिया. हालांकि, इस मामले को पुलिस काफी पहले ही जांच के बाद आरोपों की निराधार बताते हुए एफआर दर्ज कर चुकी है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:38 PM IST

Trending Photos

बरेली हिंसा के आरोपी नफीस और उनके परिवार की बढ़ी मुश्किल
बरेली हिंसा के आरोपी नफीस और उनके परिवार की बढ़ी मुश्किल

Bareilly Violence Update: बरेली में बीते 26 सितंबर को 'I Love Muhammad' के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस घटना में पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर भी शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पुलिस ने डॉक्टर नफीस के बेटों की कथित वक्फ संपत्ति कब्जाने वाले केस को रीओपेन कर दिया है. बरेली में साजदा बेगम नाम की महिला ने डॉ. नफीस के दोनों बेटों नोमान और फरहान समेत पांच लोगों के खिलाफ वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है. साजदा बेगम ने इसको लेकर किला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. 

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार

इस मामले में पुलिस ने आरोप निराधार बताकर एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी. अब वादी महिला साजदा ने गोपनीय हेल्पलाइन पर एसएसपी से शिकायत की. इस शिकायत के बाद सीओ प्रथम से मामले की जांच करवाई है. पुलिस का दावा है कि जांच में आरोप काफी हद तक सही पाए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वक्फ बोर्ड के कानूनी सलाहकार की सलाह पर एफआर लगाने की बात तो सामने आई, लेकिन कानूनी सलाहकार के बयान दर्ज नहीं किए गए थे. एसएसपी ने मामले में दोबारा विवेचना के आदेश जारी किए हैं. इससे मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के परिवार के मुश्किल और बढ़ सकती है.  बीते माह 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नफीस और उनके बेटे फिलहाल जेल में बंद हैं. इससे पहले पुलिस ने डॉक्टर नफीस के बारातघर को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया था. डॉक्टर नफीस की कई दुकानों को भी शासन प्रशासन ने सील कर दिया. 

इन संपत्तियों के बारे में की गई है शिकायत

वक्फ संपत्तियों की जांच के दौरान साजदा ने दो महत्वपूर्ण संपत्तियों का विवरण प्रशासन के सामने पेश किया. बताया जा रहा है कि दोनों संपत्तियां बरेली शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थित हैं और फिलहाल इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी पर भी सवाल उठ रहे हैं. साजदा की शिकायत के मुताबिक, पहली संपत्ति किला थाना क्षेत्र के नीम की चढ़ाई इलाके में इमली वाली मस्जिद के पास स्थित है. यह लगभग 900 गज का मकान बताया जा रहा है, जो वक्फ की संपत्ति में दर्ज है.

इसी तरह दूसरी संपत्ति इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर, जीवन सहाय कॉलोनी में स्थित है. यह लगभग 12 बीघा का प्लॉट है, जिस पर एक बड़ी मार्केट का निर्माण कराया गया है. बताया जा रहा है कि इस मार्केट की कई दुकानें किराये पर दी गई हैं और इन दुकानों का किराया डॉक्टर नफीस वसूलते हैं. 

यह भी पढ़ें: हापुड़ में स्वामी यशवीर ने उगला जहर; मेले को 'दूसरे धर्म वालों' से बताया खतरा!

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsWaqf Property Disputebareilly violencemuslim news

Trending news

UP News
बरेली हिंसा के आरोपी डॉ नफीस को दोहरा झटका; पुलिस ने रिओपन किया ये पुराना केस
UP News
हापुड़ में स्वामी यशवीर ने उगला जहर; मेले को 'दूसरे धर्म वालों' से बताया खतरा!
UP News
धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा पर सांप्रदायिक साया, बाबा की मुसलमानों पर बैन की मांग
bijnor news
हिन्दू के खेत में मुसलमानों ने बना दी मजार, चुनावी फायदे के लिए फैलाई गई झूठी अफवाह!
UP News
वाराणसी की 6 मस्जिदों पर मंडराया कुर्की का खतरा, निगम के टैक्स नोटिस से मचा हड़कंप
Banglades News
ढाका में लोकतंत्र की थमीं सांसें! सरकार ने अवामी लीग के 3,000 नेताओं पर कसा शिकंजा
Nigeria News
अमेरिका के निशाने पर एक और मुस्लिम देश; ट्रंप अलाप रहे मजहबी राग!
Taj Mahal
Taj Mahal के अहाते में नमाज पढ़ने पर भड़के हिंदू संगठन, ASI से कर डाली ये मांग
Hajj
Hajj 2026 के भुगतान की आखिरी तारीख में इज़ाफा; ज़ायरीन ऐसे कर सकते हैं पेमेंट
Israel
Israel: टॉप महिला अधिकारी का इस्तीफा; फिलिस्तीनी कैदी के साथ की थी ऐसी हरकत