आजमगढ़ में शोर पर वार! मंदिर-मस्जिद से हटे 41 लाउडस्पीकर, 139 की आवाज कम

Azamgarh News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक स्थलों से मानक से ज्यादा ऊंजी आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इसके तहत धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर और अवैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर आजमगढ़ जिले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. न्यायालय और शासन के जरिये जारी गाइडलाइन को लागू करने के मकसद से पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में यह अभियान चलाया.

मिली जानकारी के मुताबिक, शासन के जरिये जारी निर्देशों के क्रम में 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत आज दूसरे दिन भी पुलिस ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जांच की. इस दौरान कुल 180 लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित ध्वनि सीमा से ज्यादा आवाज में चलते हुए पाए गए. प्रशासन और पुलिस की टीमों ने ऐसे सभी स्थलों पर पहुंचकर उससे जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों और मजहबी रहनुमानों से बातचीत की.

कार्रवाई के दौरान 139 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज कम कराकर तय मानक के अनुसार सेट करवाई गई. वहीं 41 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को पूरी तरह उतरवाया भी गया. इस पूरी कार्रवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के मजहबी रहनुमाओं ने हर लिहाज से मदद की. उन्होंने न सिर्फ प्रशासन का सहयोग किया बल्कि अपने स्तर पर भी लोगों से अपील की कि लाउडस्पीकरों की आवाज तय मानकों के मुताबिक ही रखी जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद जिले में अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकरों और तय सीमा से ज्यादा आवाज में बजाए जाने वाले ध्वनि उपकरणों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे. इसी के तहत पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को पहले ही लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा में रखने के निर्देश दिए गए थे और अब उन्हें दोबारा इसके लिए सख्त हिदायत भी दी गई है.

पुलिस प्रशासन के मुताबिक यह अभियान कल भी जारी रहेगा. जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में निगरानी रखते हुए आगे भी कार्रवाई करेंगी. ASP मधुबन कुमार सिंह के मुताबिक, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगे उन लाउडस्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई करना है, जिनका इस्तेमाल निर्धारित ध्वनि मानक से ज्यादा किया जा रहा था. इससे ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी.