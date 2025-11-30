Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3024301
Zee SalaamIndian Muslim

बुलंदशहर: सलीम के घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, फंसाने के लिए फेंकी हड्डी; मुस्लिम परिवार ने उठाया बड़ा कदम

Bulandshahr Muslim Family House Purchase Row: मेरठ में मुस्लिम शख्स के घर खरीदने को लेकर शुरू हुए हंगामे की आग बुलंदशहर पहुंच चुकी है. बुलंदशहर में मुस्लिम परिवार का घर खरीदना, असामाजिक तत्वों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मंदिर के सामने हड्डी फेंक कर भ्रम फैलाया और यह आरोप मुस्लिम परिवार पर लगा दिया. हालांकि, पुलिस जांच में आरोप निराधार पाए गए. भारी विरोध और झूठे आरोपों की वजह से मुस्लिम परिवार दहशत में है और अब घर किसी हिंदू शख्स को बेचने को तैयार हो गया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:09 PM IST

Trending Photos

यूपी में मुस्लिम प्रताड़ना का नया पैटर्न, बुलंदशहर में प्रदर्शन करते हिंदू संगठन
यूपी में मुस्लिम प्रताड़ना का नया पैटर्न, बुलंदशहर में प्रदर्शन करते हिंदू संगठन

Bulandshahr News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार का एक नया पैटर्न आ गया है. बीते कुछ समय से यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के जरिये घर या संपत्ति खरीदने पर हिंदूवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन, धमकी और प्रशासन पर दबाव बनाकर परेशान करने के कई मामले सामने आए हैं. मेरठ में एक मुस्लिम शख्स के जरिये मकान लेकर डेयरी कारोबार शुरू करने पर विरोध के बाद अब बुलंदशहर में भी ऐसा ही विवाद सामने आया है. इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के रहने और घर खरीदने के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

यह पूरा मामला बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर क्षेत्र का है. यहां हनुमान टीला, बड़ी होली और कायस्थवाड़ा इलाकों में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब मंदिर के सामने मौजूद एक मकान गैर समुदाय यानी मुस्लिम परिवार को बेचे जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने कई घरों के बाहर 'घर बिकाऊ है' के पोस्टर लगा दिए.

इतना ही नहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के सामने हड्डी फेंक कर मुस्लिम परिवार पर आरोप लगा दिया. हिंदूवादी संगठनों के इस कदम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दहशत में आ गए. पुलिस और प्रशासन की नजर में मामला आने के बाद एसएसपी दिनेश सिंह ने जां के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि प्रदीप शर्मा नाम के शख्स ने अपने घर की आर्थिक जरूरतों की वजह से मकान को एक मुस्लिम परिवार बबलू सलीम को बेचा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसपी दिनेश सिंह ने बताया कि "हालांकि, अब तक उस घर पर सलीम के परिवार ने कब्जा नहीं लिया है और प्रदीप शर्मा का परिवार ही वहां रह रहा है." सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि मंदिर के पास हड्डी फेंकी गई, जिसके चलते तनाव बढ़ा. इस पर एसएसपी ने साफ कहा कि यह आरोप झूठा और भ्रामक है क्योंकि मुस्लिम परिवार अभी वहां रहने आया ही नहीं, ऐसे में ऐसी हरकत की बात सामने आना नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि यह अफवाह किसने फैलाई. 

पुलिस की समझाने के बाद स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है. एसएसपी ने बताया कि बबलू सलीम अब इस मकान को किसी भी हिंदू परिवार को दोबारा बेचने के लिए तैयार हैं और यहां रहने की इच्छा नहीं रखते. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में बातचीत जारी है और माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है.  मामले का अपडेट देते हुए एसएसपी ने कहा कि यह सही है कि कुछ मकानों पर 'बिकाऊ' पोस्टर लगाए गए थे लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: UP में मुसलमानों की रिहाइश पर पहरा, बुलंदशहर में मुस्लिमों के घर खरीदने पर हिंदू संगठनों का हंगामा

 

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsBulandshahar Newsmuslim news

Trending news

Karnatka news
अजमेर दरगाह से निकली दुआ; जमीर खान बनें कर्नाटक के डिप्टी सीएम! कांग्रेस में टेंशन
UP News
UP में मुस्लिम रिहाइश पर पहरा? बुलंदशहर में घर खरीदने पर हिंदू संगठनों का हंगामा
Delhi News
TADA में दिल्ली से उठाया, 32 साल जेल में…अब पाकिस्तानी कैदी ने लगाई रिहाई की गुहार
Pakistan News
यूएन मानवाधिकार चीफ ने बजाई 27वें संशोधन पर 'डेंजर बेल', बैकफुट पर पाकिस्तान!
Delhi News
दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों पर हमला! गौरक्षक आकाश पंडित-राहुल पचौरी के खिलाफ FIR
UP News
UP News: मिड-डे मिल घाटोले में कई मदरसा संचालकों पर गाज, 3 को किया सस्पेंड
bihar
Bihar: दूल्हा बने इरशाद की निकाह वाले दिन मौत, फायरिंग के बीच गर्दन पर लगी गोली
Haldwani
Haldwani के इमाम को पूछताछ के बाद छोड़ा, आंतकी तार जुड़े होने का शक
Lucknow
मुस्तकीम और शकील आतंकियों को दे रहे थे हथियार, कोर्ट ने सुनाई सख्त सज़ा
Qatar
Israel को 2 लाशों की वजह से नहीं रोकनी चाहिए डील, कतर विदेश मंत्री की बड़ी सलाह