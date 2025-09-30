Bareilly Violence में ताबतोड़ कार्रवाई; 8 संपत्तियों पर गिरेगी गाज, 73 गिरफ्तार, जानें डीटेल

Bulldozer Action in Bareilly Violence Case: बरेली में 'I Love Muhammad' के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर पुलिस लाठीचार्ज और कथित हिंसा के आरोपी प्रशासन की कार्रवाई जारी है. वहीं, अब इस हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी सहयोगियों से जुड़ी 8 अवैध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई की है, जबकि 73 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है.
Bareilly Violence Update: बरेली में कथित हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ताबतोड़ कार्रवाई करने में जुटा है. इसी क्रम में अधिकारियों ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों से जुड़ी आठ कथित अवैध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की है. इससे पहले बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) और जिला प्रशासन की टीमों ने फाइक एनक्लेव, जगतपुर और पुराना शहर क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया.
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इन संरचनाओं का बगैर मंजूरशुदा नक्शों के किया गया है, जिनमें से कुछ सरकारी और सीलिंग एरिया की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि फाइक एनक्लेव समय के साथ अपराधियों का अड्डा बन गया है. इससे पहले गैंगस्टर अतीक अहमद के साले सद्दाम से जुड़ी संपत्ति को भी यहां सील किया गया जा चुका है. अब तौकीर के सहयोगी फरहाद और कॉलोनाइज़र मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माण से जुड़े मामले सामने आए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसक झड़पों के बाद की जा रही है. उस दिन कोतवाली इलाके में एक मस्जिद के बाहर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद करीब 2,000 लोग इकट्ठा हो गए थे. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाईं. पुलिस का दावा है कि भीड़ ने पत्थरबाजी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. भीड़ में शामिल लोग 'I Love Muhammad' के समर्थन में मौके पर जुटे थे.
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर BDA के एक अधिकारी ने बताया कि आरिफ और उनके साथियों ने सरकारी जमीन, सड़क और सीलिंग एरिया पर अतिक्रमण किया है. मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ से जुड़े होटलों और लॉनों जैसे स्काईलार्क, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन इतवार को ही कथित अवैध निर्माण के आरोप में सील कर दिया गया था. BDA के उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंदन ए ने कहा, "सरकारी और सीलिंग जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस मामले में नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
बरेली नगर निगम ने कई दुकानों, जिनमें पहलवान साहब दरगाह के ऊपर बनी दुकानें भी शामिल किया, को कथित अवैध निर्माण का दावा करते हुए ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया है. प्रशासन अब आरिफ के खिलाफ सड़क और जमीन अतिक्रमण के मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. जिला प्रशासन ने खान के करीबी सहयोगियों और पैसों से मदद करने वालों की निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस ने इन पर समुदाय विशेष के कार्यक्रम के नाम पर अवैध सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम लगाया है.
बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, BDA उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस ने अब तक 180 लोगों पर नामजद और 2,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से मौलाना तौकीर रजा खान, उनके सहयोगी और दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. इसके अलावा पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है.
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अब तक शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में 73 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनुष प्रीख ने बताया कि गिरफ्तारियों में IMC के पदाधिकारी शमशाद भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि शमशाद के जरिये लोगों को हिंसा में कथित तौर पर साजिश रचने और लोगों को भड़काने के लिए संदेश भेजे. इसी तरह पुलिस ने ताजीम नाम के शख्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस मुठभेड़ में ताजीम के पांव में गोली लग गई है और वह घायल है. पुलिस के मुताबिक, ताजीम पर पहले से गौकशी में शामिल होने के आरोप हैं. पुलिस का आरोप है कि ताजीम ने बीते 26 सितंबर को श्यामगंज ब्रिज के पास पुलिस फायरिंग की थी.
एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज से पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा हिंसा को अंजाम देने में खास रोल अदा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी अनुराग ने बताया कि हिंसा से एक रात पहले व्हाट्सऐप के जरिये मैसेज भेजे जा रहे थे. प्रशासन ने इस्लामिया कॉलेज में विरोध प्रदर्शनों को मंजरी नहीं दी थी, इसके बावजूद देर रात मैसेज भेजकर लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया गया.
