/इटावा में जर्जिस अंसारी के घर गीता पाठ करने निकले हिंदू संगठन, पुलिस ने रास्ते में ही रोका

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस के जरिये बीते दिनों भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए मुबय्यना मुतनाजा बयान तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर हिंदू तंजीमों और अक्सरियती तबके में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. हालात को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया.
मौलाना जर्जिस के गीता पाठ करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका
इसी बीच हिंदू तंजीम के नेता देवेंद्र तिवारी जब अपने सैकड़ों हामियों के साथ भगवद्गीता लेकर इटावा की ओर कूच करने निकले, तो पुलिस ने उन्हें उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया. बताया जा रहा है कि देवेंद्र तिवारी अपने सैकड़ों हामियों के साथ इटावा में मौलाना जर्जिस अंसारी की मस्जिद में गीता का पाठ करने के इरादे से जा रहे थे.
इंतजामिया और पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया. इसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई और वहीं नजरबंद कर दिया गया.
मौलाना जर्जिस अंसारी ने मुतनाजा बयान में क्या कहा?
दरअसल, इटावा शहर कोतवाली इलाके के करनपुरा मोहल्ले में रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को "पांच वक्त का नमाजी" बताया था. मौलाना जर्जिस अंसारी ने झारखंड में अपनी तकरीर में दावा किया था कि "भगवान श्रीकृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे." अपने दावों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा, "अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो श्रीमदभगवद्गीता के छठवें अध्याया का दसवा मंत्र देख लीजिये."
मौलाना जर्जिस अंसारी के इस बयान के सामने आने के बाद हिंदू समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. जर्जिस के खिलाफ मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लगातार इल्जाम लग रहे हैं, और अब तक कई जगहों पर उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है.
"ईद के बाद से घर नहीं आए हैं जर्जिस अंसारी"
इसी मामले पर मौलाना जर्जिस अंसारी के यहां लोगों की राय जानने के लिए जब मौके पर पहुंचे तो अलग ही नजारा देखने को मिला. मौलाना जर्जिस के घर पहुंचने पर जब आवाज लगाई गई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. मौलाना की मां ने छत से ही बताया कि जर्जिस अंसारी घर पर मौजूद नहीं हैं. उन्होंने बताया कि वह ईद के मौके पर घर आए थे, लेकिन उसके बाद से नहीं आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इससे ज्यादा कोई मालूमात नहीं है.