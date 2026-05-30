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Zee SalaamIndian Muslimबकरीद में पुनीत की माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, मेरठ पुलिस ने खोल दी पोल

बकरीद में पुनीत की माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, मेरठ पुलिस ने खोल दी पोल

UP Communal Harmony Disturbance Conspiracy Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब पुनीत नाम के एक नौजवान की एक अफवाह से तनाव फैल गया. पुलिस की जांच और सीसीटी फुटेज देखकर पुलिस दंग रह गई. पुलिस ने आरोपी महज चेतावनी देकर छोड़ दिया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 10:48 PM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Meerut News Today: उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश ईद-उल-अजहा यानी बकरीद की खुशियों में डूबा है. बकरीद के मौके पर गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जब लोगों ने जाति मजहब से उठकर एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और लजीज जायकों का लुत्फ उठाते नजर आए हैं.

हालांकि, इस दौरान प्रदेश के मेरठ में कुछ असामाजिक तत्वों को यह बात रास नहीं आई, और यही वजह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई. मेरठ के एक गांव से सामने आया ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक झूठी सूचना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया. हालांकि समय रहते पुलिस की जांच और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ने असामाजिक तत्वों को पोल खोल दी, और उनके यह नापाक मंसूबे नाकाम हो गए. 

यह घटना मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र के मवीमीरा गांव की है. पुलिस के मुताबिक, 29 मई को सेंसर पाल के बेटे पुनीत ने पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दी कि उसके घर के बाहर मांस से भरा एक थैला पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

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इस बीच गांव में यह खबर तेजी से फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पूरे गांव में तनाव फैल गया. कुछ ग्रामीणों ने नाराजगी भी जताई, जिसकी वजह से माहौल कुछ समय के लिए गर्म हो गया. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पुलिस को भी हैरान कर दिया.  पुलिस जांच में सीसीटीवी में मयंक नाम का 12 साल का एक लड़का साइकिल पर जा रहा था. उसके पास एक बोरा था, जिसमें मांस के कई पैकेट रखे हुए थे. 

पुलिस के मुताबिक, रास्ते में मोड़ लेते समय गलती से खराब मांस का एक पैकेट साइकिल से नीचे गिर गया था. लड़के को इसका पता नहीं चला और वह आगे निकल गया. जांच में आगे यह सामने आया कि पुनीत ने सड़क पर पड़े उसी पैकेट को उठाया और अपने घर के बाहर मेन रोड के पास रख दिया. इसके बाद उसने पुलिस को फोन करके शिकायत कर दी कि उसके घर के बाहर मांस से भरा थैला फेंका गया है.

पुलिस अधिकारियों ने जांच पूरी होने के बाद साफ कहा कि पुनीत की ओर से दी गई सूचना भ्रामक और गलत थी. एक सीनियर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पुनीत ने झूठी जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. पुलिस ने एहतियात के तौर पर बरामद मांस को अपने कब्जे में लेकर जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया, ताकि गांव में किसी तरह का तनाव न बढ़े.

सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पुनीत को कड़ी चेतावनी दी. मेरठ पुलिस ने अपने बयान में कहा कि उसे भविष्य में इस तरह की झूठी और भ्रामक सूचना न देने की हिदायत दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई थी कि मांस का पैकेट किसी गुजरने वाले वाहन या साइकिल से गलती से गिर गया होगा. बाद में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ने पूरी घटना शीशे की तरह साफ कर दिया और झूठी शिकायत का पर्दाफाश हो गया. 

अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स समाज में बेवजह डर, अफवाह या सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल पुलिस की सतर्कता और समय पर हुई जांच के चलते गांव में शांति बनी हुई है और किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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