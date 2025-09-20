रायबरेली में गोकशी से भड़का सांप्रदायिक तनाव, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां भदवाखर थाना क्षेत्र के बेलाखारा जंगल में बुधवार रात दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गोकशी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया. लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. वहीं, रात में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से दो अन्य मुल्जिम फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि पकड़े सभी मुल्जिमों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. मौके से गिरफ्तार महिलाएं मां-बेटी बताई जा रही हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह ग्रुप लंबे वक्त से अवैध गोकशी में संलिप्त है. बीती रात मवेशियों की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण जंगल की ओर गए. वहां उन लोगों ने अवैध गोकशी करने वाले मुल्जिमों को घेर कर रंगे हाथों पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी.

इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश है. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा भी किया. वहीं, इस घटना की खबर मिलते ही भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. मौके से पकड़े गए दो महिलाओं समेत तीन लोगों को पुलिस थाने भेजा गया.

इस मामले पर SP संजीव सिंह ने बताया कि बेलाखारा के निवासी आयशा, इकरा और इंतज़ार को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम मुश्ताक, शाहिद, सुलेमान, सुल्तान, सलमान और शहजादे समेत कई अन्य को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मुल्जिमों के कब्जे से दो चाकू और दो कुल्हाड़ी बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि सभी मुल्जिमों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इलाके में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.