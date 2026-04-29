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Zee SalaamIndian Muslimऐ मौलाना बाहर जाओ, BJP मंत्री राकेश सचान की बात इतनी सी थी, लेकिन दिल को लगी बहुत!

"ऐ मौलाना बाहर जाओ", BJP मंत्री राकेश सचान की बात इतनी सी थी, लेकिन दिल को लगी बहुत!

Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने अपने एक प्रेस कांफ्रेंस से फरियाद लेकर आये एक एक दाढ़ी- टोपी वाले आदमी को " ऐ मौलाना बाहर जाओ" कहकर बाहर जाने का इशारा किया था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद लोग मंत्री के इस लहजे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि मंत्री के लोग इसपर सफाई दे रहे हैं. आप भी देखें विडियो.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:15 PM IST

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"ऐ मौलाना बाहर जाओ", BJP मंत्री राकेश सचान की बात इतनी सी थी, लेकिन दिल को लगी बहुत!

नई दिल्ली: हर दाढ़ी-टोपी वाला मुसलमान मौलाना नहीं होता है! मौलाना एक उपाधि है, जिसके लिए सालों तक मदरसे में साधना यानी पढ़ाई करनी होती है. लेकिन अगर सामने वाला आदमी खुद मुसलमान नहीं है, तो उसे हर दाढ़ी-टोपी वाला मौलाना ही नज़र आता है. मौलाना या मौलवी एक सम्मानित पद भी है, जिसके साथ लोग अक्सर मौलवी साहब या मौलाना साहब लगाते हैं. जैसे- आप किसी वकील को 'ऐ वकील' नहीं कह सकते, किसी दरोगा को 'ऐ दारोगा' नहीं कह सकते, किसी प्रोफेसर या मास्टर को 'ऐ प्रोफेसर या मास्टर' नहीं कह सकते हैं. अगर कहेंगे तो वो नाराज़ होगा और इसका सीधा मतलब  होगा कि आप उनका अपमान कर रहे हैं. इसलिए हम साहब जोड़ देते हैं. ये ही हमारे संस्कार हैं, जो बड़े-बुजुर्गों ने हमें सिखाए हैं. हम तो अपने ड्राइवर को भी 'ऐ ड्राइवर' नहीं बोल पाते हैं, उन्हें ड्राइवर साहेब कहते हैं!  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इसलिए जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "ऐ मौलाना बाहर जाओ", तो ये वीडियो वायरल हो गया. किसी ने कहा कि ये मौलाना का अपमान है, तो किसी ने कहा कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति का अपमान है. उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंत्री जी ने भगा दिया! अगर सीटें कम पड़ रही थी तो उसे खाली कराने के लिए किसी को बाहर भेजना ही था, तो कहा जा सकता था, " आप में से कुछ लोग बाहर बैठिये." लेकिन ऐसा नहीं कहा गया. फिलहाल ये वीडियो लोक विमर्श का मुद्दा बन गया है. 

दरअसल, मंगलवार को जिला पंचायत सभागार मे प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने लोकसभा मे महिला सम्बन्धी बिल के पास न होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे थे. कमरा छोटा था, और  प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों को सीट कम पड़ गई थी.

वहां फ़रियाद लेकर आया कोई फरियादी भी खड़ा था. इत्तेफाक से वो दाढ़ी-टोपी वाला भी था. शायद उसे लगा होगा कि अभी मंत्री जी पत्रकारों से निपटने के बाद उनकी फरियाद सुनेंगे. उसे बुलाएंगे, इसलिए वो वहीँ बैठा रह गया. उसी बीच मीडिया वालों ने ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ तो बैठने के लिए सीटें ही नहीं हैं. 

मंत्री जी निगाह दूर तक फेरकर देखने लगे. कई लोगों से कहा कि आप लोगों बाहर जाओ अभी, पत्रकार साहेब लोगों को बैठने दो. उसी दौरान मंत्री ने उस दाढ़ी-टोपी वाले आदमी से भी कह दिया, ऐ मौलाना बाहर जाओ."   इसपर कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं. हालांकि, मौलाना की किसी ने अभी उम्र नहीं देखी है. 

अब लोग सफाई में बोल रहे हैं कि मंत्री ने मौलाना का सिम्बोलिक शब्द में इस्तेमाल करते हुए कहा था. उनका मौलाना बाहर जाओ कहना  बिलकुल भी गलत नहीं लग रहा है. न ही ऐसा लग रहा कि उन्होंने कोई अपमान करने के लिए मौलाना शब्द का इस्तेमाल किया. मानो लोग कहना चाह रहे हैं कि दाढ़ी-टोपी वाले को तो मौलाना, मौलवी बोला ही जाता है. बात सही भी है. कुछ लोग मुस्लिम शख्स को मौलवी साहब बोलते भी हैं. हालांकि, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मौलवी हो भी. लेकिन मौलवी के साथ लगे साहब सफिक्स से किसी का भी मन गदगद हो जाता है.  यानी मामला कहने का नहीं, बल्कि कहने के स्टाइल और इंटेशन का होता है! 

झारखंड के मंत्री इरफ़ान अंसारी को मांगी पड़ी थी माफ़ी 

बात कुछ माह पहले की है. झरखंड सरकार में मंत्री इरफ़ान अंसारी अपने आवास पर अपने चुनाव क्षेत्र से आये हुए लोगों से अपने बंगले पर मिल रहे थे. तभी कोई मौलाना भी उनसे मिलने की चाह में अंदर आ रहा था. पयादे ने आकर कहा कोई मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं. मंत्री जी ने झट से कह दिया, " अरे रोको अभी उन्हें . मौलाना- तौलाना को अभी बाहर बैठाओ." 

मौलाना ने ये बातें सुन ली. मौलाना मंत्री से मिले बिना चले गए. झारखण्ड के मौलाना-उलेमा नाराज़ हो गए. कहने लगे मंत्री ने उलेमा का अपमान किया. माफ़ी मांगे.

यानी सब कुछ आपके सलीके और लहजे पर निर्भर है कि आप किसी को कैसे संबोधित करते हैं. बुरी बात भी सही लहजे में कहे जाए तो बुरी नहीं लगती है, और अच्छी बात भी बुरे लहजे में कही जाए तो बुरा लग जाता है. 
तभी तो शायर कह गए हैं;

बात चाहे बे-सलीक़ा हो 'कलीम'
बात कहने का सलीक़ा चाहिए!

 इसे भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है अब देश में हेट स्पीच को रोकना; SC ने भी किया किनारा

    

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