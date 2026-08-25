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बागपत में मस्जिद ढहाने पर अड़ी हिंदू तंजीमें, इंतजामिया पर कार्रवाई का बना रहीं दबाव!

Hindu Groups Demand Demolition of Mosque: उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत में जेरेतामीर मस्जिद को लेकर तनाजा बढ़ गया है. हिंदू तंजीमों ने मस्जिद को मुबय्यना तौर पर गैर-कानूनी बताते हुए डीएम से इसे गिराने की मांग की और इंतजामिया पर कार्रवाई का दबाव बनाया. हालांकि, जिला इंतजामिया ने अभी मस्जिद के गैर-कानूनी होने की तस्दीक नहीं की है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 25, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:45 PM IST
बागपत में मस्जिद ढहाने पर अड़ी हिंदू तंजीमें, इंतजामिया पर कार्रवाई का बना रहीं दबाव!
Image Credit: बागपत में मस्जिद हटाने को लेकर तनाजा

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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