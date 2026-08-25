/बागपत में मस्जिद ढहाने पर अड़ी हिंदू तंजीमें, इंतजामिया पर कार्रवाई का बना रहीं दबाव!

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में अक्लियतों के इबादतगाहों और मदरसों पर इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं. अदालत-ए-उज्मा, अदालत-ए-आलिया और निचली अदालतों के जरिये अधिकारियों को इस तरह की कार्रवाई से बचने की ताकीद करते हुए कड़े हुक्म दिए हैं. इसके बावजूद महज राइटविंग्स तंजीमों के ऐतराजात के बावजूद मस्जिद, मदरसों, दरगाहों समेत दीगर जगहों पर सीलिंग और डिमोलिशन करने की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है.
इसी तरह का मामला अब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में देखने को मिला है. जिले के बड़ौत कस्बे में बनी एक मस्जिद को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है. हालिया दिनों अथॉरिटी ने मस्जिद को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस चस्पा किया था. इस नोटिस के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ने मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. इसकी जानकारी जब मुकामी अक्सरीयती तबके और हिंदू तंजीमों को हुई तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है.
हिंदू तंजीम के नेताओं ने कुछ अक्सरीयती तबके के मुकामी लोगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. जहां उन्होंने डीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए मस्जिद को गैर-कानूनी बताते हुए ढहाने की मांग की. हिंदू तंजीमों की इस मांग से इलाके में तनाव फैल गया. अक्लीयती तबके के कई लोगों ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि वह इसकी वजह से डर और दहशत में हैं. उनका कहना है कि मस्जिद को गिराने की वकालत करने वाले चंद ही लोग हैं, जबकि अक्सरीयती तबके से ताल्लुक रखने वाला बड़ा हिस्सा दबी जुबान में इसके खिलाफ है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली इलाके कहा है. यहां कस्बे के कमला नगर कॉलोनी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद है. हिंदू तंजीम से वाबस्ता लोगों का दावा है कि करीब 4 से 5 साल पहले एक प्लॉट पर इस मस्जिद और मदरसे को तामीर कराया गया था, जबकि यहां पर हिंदू परिवारों की आबादी ज्यादा है, और मुसलमानों की आबादी कम है. इतना ही नहीं, इसको हटाने की मांग करने वालों के दावों और इल्जाम ने मामले को और संगीन बना दिया है.
हैरानी तो तब हुई जब हिंदू तंजीम के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं. इस दौरान वे हिंदू औरतों और लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं. इसकी वजह से वह परेशान हैं. यह पहली बार नहीं है, जब हिंदू तंजीमें मस्जिद को हटाने के लिए अड़ी हुई हैं. दो महीने पहले भी उन्होंने मस्जिद को ढहाने के लिए ऐहतिजाज किया था. हिंदू तंजीमों की मांग पर जिला इंतजामिया भी हर बार की तरह हरकत में आ गया.
बताया जा रहा है कि हिंदू तंजीमों के हंगामे के बाद एसडीएम ने मस्जिद और मदरसे की तामीर के जांच का हुक्म दिया था. इसके बाद बागपत डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर अगले 7 दिनों के भीतर इसके तामीर का नक्शा जांच के लिए पेश करने को कहा था. मियाद पूरी होने पर जब इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की, तो हिंदू तंजीमें फिर भड़क गई, और एसडीएम ऑफिस पहुंच कर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं. हालांकि, अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से मस्जिद-मदरसे के गैर-कानूनी होने के लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं है.