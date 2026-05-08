शादी की शॉपिंग कर लौट रही लड़की और उसके पिता को बस ने रौंदा; दोनों की मौत, छोटी बहन गंभीर

Rampur Road Accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने एक पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया. जहां घर में शादी की शहनाइयां गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहीं अब वहां सिर्फ चीख-पुकार और गहरा सन्नाटा पसरा है. खरीदारी के लिए निकले पिता और उनकी दो बेटियों की यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुई.

यह हादसा रामपुर के दिल्ली-नैनीताल हाईवे संख्या 87 पर लाला वाले बाग के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, एक शख्स अपनी दो बेटियों के साथ स्कूटी पर शादी की खरीदारी करने जा रहे थे, जैसे ही वह हाईवे पर कट से गलत दिशा में मुड़ने लगे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े. हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बड़ी बेटी की हालत नाजुक होने पर उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

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सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब दो मौतों के बाद मातम पसरा हुआ है. परिवार में 18 मई को बेटी की शादी और 19 मई को बेटे की बारात जाने की तैयारियां चल रही थीं. लेकिन इस हादसे की वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

परिवार के साथ-साथ पूरा मोहल्ला इस घटना से सदमे में है. रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखें नम हैं और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी सवार जैसे ही कट से मुड़ते हैं, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बस उन्हें टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

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