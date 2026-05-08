Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3209552
Zee SalaamIndian Muslimशादी की शॉपिंग कर लौट रही लड़की और उसके पिता को बस ने रौंदा; दोनों की मौत, छोटी बहन गंभीर

शादी की शॉपिंग कर लौट रही लड़की और उसके पिता को बस ने रौंदा; दोनों की मौत, छोटी बहन गंभीर

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के रामपुर से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है. ये लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे. इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

शादी की शॉपिंग से लौट रही बाप-बेटियों को बस ने रौंदा
शादी की शॉपिंग से लौट रही बाप-बेटियों को बस ने रौंदा

Rampur Road Accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने एक पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया. जहां घर में शादी की शहनाइयां गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहीं अब वहां सिर्फ चीख-पुकार और गहरा सन्नाटा पसरा है. खरीदारी के लिए निकले पिता और उनकी दो बेटियों की यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुई.

यह हादसा रामपुर के दिल्ली-नैनीताल हाईवे संख्या 87 पर लाला वाले बाग के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, एक शख्स अपनी दो बेटियों के साथ स्कूटी पर शादी की खरीदारी करने जा रहे थे, जैसे ही वह हाईवे पर कट से गलत दिशा में मुड़ने लगे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े. हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बड़ी बेटी की हालत नाजुक होने पर उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: "या अल्लाह, मुझे बचा लो..." रहम की भीख मांगता रहा मुस्लिम नौजवान, डंडे बरसाती रही पुलिस

सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब दो मौतों के बाद मातम पसरा हुआ है. परिवार में 18 मई को बेटी की शादी और 19 मई को बेटे की बारात जाने की तैयारियां चल रही थीं. लेकिन इस हादसे की वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

परिवार के साथ-साथ पूरा मोहल्ला इस घटना से सदमे में है. रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखें नम हैं और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी सवार जैसे ही कट से मुड़ते हैं, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बस उन्हें टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें: मुर्शिदाबाद में बमों का जखीरा हटाते समय विस्फोट, 18 साल के नौजवान के उड़े दोनों हाथ

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsRampur Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
शादी की शॉपिंग कर लौट रही लड़की और पिता को बस ने रौंदा; दोनों की मौत, छोटी बहन गंभीर
Delhi news
कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने वाले BJP मंत्री का बेशर्मी के साथ SC में बचाव!
madhya pradesh news
रोज 250 रुपये कमाने वाले पिता की बेटी नौशीन नाज बनी हॉकी की नई उम्मीद
UP News
मिर्जापुर धर्मांतरण केस की जांच पूरी, पुलिस ने दाखिल की 6000 पन्नों की चार्जशीट
Bihar News
मुजफ्फरपुर में 13 साल पहले गायब हुई छात्रा मिली, अब चार बच्चों की मां निकली
Vande Mataram controversy
“वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, AIMPLB का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
Uttar Pradesh news
मुसलमानों से "JSR" नारा बोलवाने के लिए हंगामा, "शिवा नर्सरी" नाम से कारोबार पर ऐतराज
Uttar Pradesh news
"तुम जैसे लोगों को मोदी ने…" सिलेंडर लेने गई मुस्लिम महिला से गैस एजेंसी पर बदसलूकी!
US Appeals Court
अमेरिका में भारतीय मुस्लिम को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोकने से किया इनकार
Assam news
“हम संभालेंगे विपक्ष की जिम्मेदारी”, असम में कांग्रेस की करारी हार पर AIUDF का हमला