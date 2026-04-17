Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3182245
Zee SalaamIndian Muslimसंसद में महिला आरक्षण पर MP इकरा हसन का बड़ा दाव; सत्ता पक्ष भी हो जाएगा लाजवाब!

संसद में महिला आरक्षण पर MP इकरा हसन का बड़ा दाव; सत्ता पक्ष भी हो जाएगा लाजवाब!

Iqra Hasan on Women Reservation Bill: शुक्रवार को देर शाम लोकसभा में "महिला आरक्षण" पर वोटिंग होनी है. इससे पहले संसद में इस पर चर्चा चल रही है. लोकसभा में चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की मांग की. इसके उलट सपा सांसद इकरा हसन ने देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को विशेष आरक्षण और उनको चुनाव लड़ने के आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:34 PM IST

Trending Photos

सपा सांसद इकरा हसन (फाइल फोटो)
सपा सांसद इकरा हसन (फाइल फोटो)

Delhi News: महिला आरक्षण (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) और परिसीमन (Delimitation) लेकर संसद के विशेष सत्र में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं. शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में शाम चार बजे "संशोधन विधेयक" वोटिंग होनी है. इस बीच देर रात लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की 33 फीसदी आरक्षण देने वाला "नारी शक्ति वंदन एक्ट" गुरुवार से लागू हो गया है. 

शुक्रवार को संसद में इस मुद्दे पर बहस के दौरान कई अहम सुझाव और मांगे देखने को मिली. इस मौके पर देश के सबसे पड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में ऐसा तर्क रखा, जिसे सियासी हलकों में उनके एक समझदारी भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है. लोकसभा में बोलते हुए इकरा हसन ने "नारी शक्ति वंदन एक्ट", डेलीमेशन और जनगणना के मुद्दे पर सरकार से कई सवाल किए. उन्होंने साफ कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ महिलाओं को सीट देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें समान भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है.

समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से थोड़ा अलग रुख अपनाया. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असंवैधानिक बताया था. लेकिन इकरा ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात करने के बजाय सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश की सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस व्यवस्था में अलग हिस्सा मिलना चाहिए. इसके साथ ही इकरा ने अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए भी "सब कोटा" की मांग की. उनका कहना था कि जब तक हर वर्ग की महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, तब तक असली इंसाफ नहीं हो पाएगा.

इकरा हसन ने यह भी सुझाव दिया कि गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना आसान बनाने के लिए सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव में खर्च एक बड़ी रुकावट है, जिसे दूर किए बिना समान भागीदारी की बात अधूरी रहेगी. सांसद ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, इसलिए अब असली सवाल इसे लागू होने का है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून को लागू करने के बजाय डेलीमेशन और जनगणना के पीछे छिपा रही है.

कैराना सपा सांसद इकरा ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले यह कहा गया था कि महिला आरक्षण 2034 के बाद लागू होगा, लेकिन अब 2029 की बात की जा रही है, जो अपने आप में विरोधाभासी है. इकरा के मुताबिक, यह महिलाओं के अधिकारों के साथ न्याय नहीं है, बल्कि उन्हें टालने की कोशिश है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsIqra HasanWomen Reservation Billmuslim news

Trending news

Delhi news
संसद में महिला आरक्षण पर MP इकरा हसन का बड़ा दाव; सत्ता पक्ष भी हो जाएगा लाजवाब!
SIR Process
SIR प्रक्रिया में वैलिड वोटर्स के नाम छूटना मतदात नहीं सरकार की मंशा पर सवाल है?
Andhra pradesh news
आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जोक्स से मचा तूफान, कॉमेडियन रफीक गिरफ्तार
Uttar Pradesh news
संभल में बुलडोजर का कहर जारी, विछोली के बाद मुबारकपुर में मस्जिद-मदरसा ढहाया
Uttar Pradesh news
बुर्का पहनाने और मांस खिलाने का आरोप, धर्मांतरण केस में छात्रों को HC से झटका
Delhi news
मुस्लिम औरतों की आड़ में शरीयत को चुनौती, SC ने मोदी सरकार से मांगा जवाब
Afghanistan news
तालिबान सरकार की फैन हुई दुनिया; बैंकिंग सिस्टम से ब्याज खत्म, इस्लामी मॉडल लागू
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कितनी है मुस्लिम आबादी? जहां BJP लागू करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड
muslim news
तीन नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन पर बवाल, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
Americans Against Iran War
ईरान जंग पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बगावत; इस सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा