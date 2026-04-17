संसद में महिला आरक्षण पर MP इकरा हसन का बड़ा दाव; सत्ता पक्ष भी हो जाएगा लाजवाब!

Delhi News: महिला आरक्षण (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) और परिसीमन (Delimitation) लेकर संसद के विशेष सत्र में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं. शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में शाम चार बजे "संशोधन विधेयक" वोटिंग होनी है. इस बीच देर रात लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की 33 फीसदी आरक्षण देने वाला "नारी शक्ति वंदन एक्ट" गुरुवार से लागू हो गया है.

शुक्रवार को संसद में इस मुद्दे पर बहस के दौरान कई अहम सुझाव और मांगे देखने को मिली. इस मौके पर देश के सबसे पड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में ऐसा तर्क रखा, जिसे सियासी हलकों में उनके एक समझदारी भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है. लोकसभा में बोलते हुए इकरा हसन ने "नारी शक्ति वंदन एक्ट", डेलीमेशन और जनगणना के मुद्दे पर सरकार से कई सवाल किए. उन्होंने साफ कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ महिलाओं को सीट देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें समान भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है.

समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से थोड़ा अलग रुख अपनाया. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असंवैधानिक बताया था. लेकिन इकरा ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात करने के बजाय सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग रखी.

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सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश की सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस व्यवस्था में अलग हिस्सा मिलना चाहिए. इसके साथ ही इकरा ने अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए भी "सब कोटा" की मांग की. उनका कहना था कि जब तक हर वर्ग की महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, तब तक असली इंसाफ नहीं हो पाएगा.

इकरा हसन ने यह भी सुझाव दिया कि गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना आसान बनाने के लिए सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव में खर्च एक बड़ी रुकावट है, जिसे दूर किए बिना समान भागीदारी की बात अधूरी रहेगी. सांसद ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, इसलिए अब असली सवाल इसे लागू होने का है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून को लागू करने के बजाय डेलीमेशन और जनगणना के पीछे छिपा रही है.

कैराना सपा सांसद इकरा ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले यह कहा गया था कि महिला आरक्षण 2034 के बाद लागू होगा, लेकिन अब 2029 की बात की जा रही है, जो अपने आप में विरोधाभासी है. इकरा के मुताबिक, यह महिलाओं के अधिकारों के साथ न्याय नहीं है, बल्कि उन्हें टालने की कोशिश है.