इससे पहले भी हुआ था बुलडोजर एक्शन

प्रशासन ने पहले भी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई थी. जांच के बाद सरकारी भूमि पर कब्जे की बात सामने आने पर बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया गया. फिलहाल पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें तैनात की गई हैं. इससे पहले संभल ज़िले के बबराला पुलिस स्टेशन इलाके के बघऊ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मजार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया. जिला मजिस्ट्रेट अंकित खंडेलवाल और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम ने प्लॉट नंबर 592 के तौर पर तय ज़मीन पर बने एक ढांचे को हटाने का काम किया. एक जांच रिपोर्ट में लगभग 24 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की पुष्टि हुई थी.