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UP News: संभल में मस्जिद पर आज चलेगा बुलडोजर? प्रशासन ने भारी पुलिस बल किया तैनात

Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कशेरुआ गांव में स्थित “मस्जिद मुस्तफा कादरी” पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है. प्रशासन का दावा है कि मस्जिद ग्राम सभा और कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर बनाई गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:02 AM IST
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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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