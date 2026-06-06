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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की तहसील क्षेत्र के कशेरुआ गांव में मौजूद “मस्जिद मुस्तफा कादरी” पर आज प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है. प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद ग्राम सभा की सरकारी जमीन और कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अवैध कब्जा करके बनाई गई है. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है. बुलडोजर कार्रवाई के लिए तीन राजस्व निरीक्षक और दस लेखपालों की टीम बनाई गई है. इसके साथ ही इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए जाने की भी तैयारी है.
प्रशासन के मुताबिक, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. हाल के दिनों में संभल समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित अवैध मजार, मस्जिद और दूसरे निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कशेरुआ गांव में प्रस्तावित इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार का तनाव या विवाद न हो.
इससे पहले भी हुआ था बुलडोजर एक्शन
प्रशासन ने पहले भी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई थी. जांच के बाद सरकारी भूमि पर कब्जे की बात सामने आने पर बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया गया. फिलहाल पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें तैनात की गई हैं. इससे पहले संभल ज़िले के बबराला पुलिस स्टेशन इलाके के बघऊ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मजार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया. जिला मजिस्ट्रेट अंकित खंडेलवाल और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम ने प्लॉट नंबर 592 के तौर पर तय ज़मीन पर बने एक ढांचे को हटाने का काम किया. एक जांच रिपोर्ट में लगभग 24 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की पुष्टि हुई थी.