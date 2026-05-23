Sambhal: शेर अली बाबा की मजार ध्वस्त, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिरसी में प्रशासन ने कथित सरकारी जमीन पर बनी शेर अली बाबा की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की है. प्रशासन का दावा है कि मजार झील की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी. इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा और विवाद तेज हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिरसी में एक बार फिर कथित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मजार के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन का दावा है कि सिरसी में शेर अली बाबा की मजार सरकारी झील की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई. प्रशासन ने शेर अली बाबा की मजार को अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर कार्रवाई की और मजार को ध्वस्त कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिरसी में सरकारी झील की 200 बीघा जमीन में से दबंग मुस्लिमों ने 80 बीघा जमीन पर कब्जा किया और अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया. तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में कथित कब्जे की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था. प्रशासन ने शेर अली बाबा की मजार को ध्वस्त कर कथित कब्जे वाली सरकारी झील की जमिन को अपने नियंत्रण में लिया.
इसे भी पढ़ें: गुर्जर-बकरवाल समुदाय की मांग, जनगणना पोर्टल में हों अलग ST श्रेणियां
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली राज्यों में कथित अवैध मजारों, मस्जिदों और घरों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है. इन कार्रवाइयों से सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान प्रभावित हैं. कई बार प्रशासन बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बुलडोजर चला दते हैं. उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को कई बार फटकार भी लगाई है.