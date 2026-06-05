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संभल में मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट से राहत नहीं मिली तो प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन

Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:12 PM IST

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संभल में मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट से राहत नहीं मिली तो प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई. प्रशासन का कहना है कि मजार सरकारी ऊसर भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी.

दरअसल, यह मामला संभल जिले के बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव का है. यहां जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने गाटा संख्या 592 की जमीन पर बने निर्माण को हटाने की कार्रवाई की. जांच रिपोर्ट में करीब 24 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी. वहीं, कुछ महीने पहले राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार और एसडीएम विकास चंद्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की थी. जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर मजार बनाकर कब्जा किया गया है. इसके बाद मजार की देखरेख करने वाले अजीज को नोटिस जारी किया गया था.

तहसीलदार ने दिया था ये आदेश
तहसीलदार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था. हालांकि मजार कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन 3 जून को कोर्ट ने अपील खारिज कर दी. इसके बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे. अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज रावत और बबराला थाना प्रभारी निशांत राठी समेत चार थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही. प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कर ली गई. अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

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यूपी में बुलडोजर एक्शन
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. राज्य के कई जिलों में कथित अवैध मजार, मदरसे और दूसरे निर्माणों को हटाया गया है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है. गाजियाबाद में भी प्रशासन ने कई कथित अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सरकारी भूमि पर कब्जे और बिना अनुमति निर्माण की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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