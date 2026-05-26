बकरीद पर संभल में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सड़क पर नमाज पर सख्त रोक

UP News: देश भर में कई राज्यों समेत बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए संभल पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. एसपी कृष्णा विश्नोई और डीएम अंकित खंडेलवाल ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर हालात का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

एसपी कृष्ण विश्नोई ने साफ कहा कि बकरीद की नमाज किसी भी हालत में सड़क पर अदा नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

कुर्बानी को लेकर भी सख्त निर्देश

प्रशासन ने कुर्बानी को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी. अगर कोई व्यक्ति अन्य स्थानों पर कुर्बानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का मकसद किसी भी तरह के विवाद या तनाव की स्थिति को रोकना है. बकरीद के मद्देनजर पूरे जनपद को सुरक्षा व्यवस्था के तहत 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है. हर सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

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मौलाना ने की ये अपील

प्रशासन के मुताबिक जिले में 828 स्थानों पर बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, जबकि कुर्बानी के लिए 14 स्थान निर्धारित किए गए हैं. फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया. अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है. वहीं, मौलाना रियाजुल हक काजमी ने कहा कि त्योहार अमन और भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए और सभी लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए. उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि नमाज और कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही करें ताकि किसी भी तरह का विवाद पैदा न हो.