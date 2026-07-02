/संभल में मुस्लिम भाइयों ने पेश की मिसाल, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए सबसे पहले दी अपनी जमीन

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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर दो मुस्लिम भाइयों ने जमीन दी है. नखासा पुलिस स्टेशन इलाके के रशीदपुर गांव के रहने वाले दो मुस्लिम भाइयों यूनुस और यूसुफ ने सबसे पहले इस रास्ते के विस्तार के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से देकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की. भाइयों की इस पहल की स्थानीय स्तर पर खूब तारीफ हो रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभल में 24-कोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर किया जा रहा है. इसके लिए प्रशासन रास्ते से सटी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है. इसी सिलसिले में यूनुस और यूसुफ आगे आए और उन्होंने अपना 192 वर्ग मीटर का प्लॉट प्रशासन को सौंपने का फैसला किया. भाइयों ने लगभग 3.76 लाख में अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन पूरा किया और इस तरह परिक्रमा मार्ग के निर्माण में योगदान दिया.
खास बात यह है कि भाइयों की जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस को रात में खोला गया था. प्रशासन ने सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की. बताया जा रहा है कि यह 24-कोसी परिक्रमा मार्ग प्रोजेक्ट के लिए जमीन का पहला रजिस्ट्रेशन है, जिससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी आई है. यूनुस और यूसुफ़ का मानना है कि विकास कार्यों में सभी को सहयोग करना चाहिए. उनका मानना है कि परिक्रमा मार्ग के चौड़ा होने से इलाके का विकास होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने कहा कि समाज और इलाके के हित में लिया गया यह फैसला भविष्य में लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि भाइयों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का परिचय दिया है. उम्मीद है कि उनकी पहल से जमीन के दूसरे मालिक भी प्रेरित होंगे और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. प्रशासन को भी उम्मीद है कि दूसरे लोग भी ऐसा ही सहयोग करेंगे, जिससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी.