/मुजफ्फरनगर की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर बवाल, पुलिस ने घर पर लगा दिया ताला

हिंदू संघर्ष समिति के कन्वीनर का बड़ा आरोप

इस बीच, हिंदू संघर्ष समिति के कन्वीनर नरेंद्र पवार ने कहा, "आपने देखा होगा कि कुछ समय से, हमारे ज़िले में खासकर मुजफ्फरनगर इलाके में ऐसी कॉलोनियां हैं जहां हिंदू समुदाय को बड़े पैमाने पर बेघर होना पड़ रहा है. दुश्मन और 'जिहादी' हमारे हिंदू भाइयों के इस पलायन को सिस्टमैटिक तरीके से करवा रहे हैं. वे पर्दे के पीछे एक्टिव हैं और हमारे हिंदू समुदायों को उनकी बस्तियां छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें अच्छी-खासी फंडिंग मिल रही है. हालांकि, हमारा मैसेज साफ है, हम भागेंगे नहीं; हम लड़ेंगे. जनकपुरी मोहल्ले में PM आवास योजना के तहत बने कुछ घरों को मुसलमानों ने एक सोची-समझी साज़िश के तहत खरीद लिया. जैसे ही हमें यह पता चला, हम प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बताया. पुलिस अभी मौके पर है. घरों को खाली कराया जा रहा है और उन्हें सील कर दिया जाएगा. आपके चैनल के ज़रिए, हम ज़िले के सीनियर अधिकारियों को एक साफ़ मैसेज देना चाहते हैं. उन लोगों की पहचान करें जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं."