/मुजफ्फरनगर की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर बवाल, पुलिस ने घर पर लगा दिया ताला

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Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की हिंदू-बहुल कॉलोनी जनकपुरी में एक मुस्लिम परिवार के लिए घर खरीदना महंगा सौदा साबित हुआ है. हिंदू संगठन 'हिंदू संघर्ष समिति' के कार्यकर्ता इस पर हंगामा कर रहे हैं. 22 जुलाई को एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने एक मुस्लिम परिवार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच की, जिसमें पता चला कि इस हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों ने करीब छह घर खरीदे थे.
बताया गया कि इनमें से चार घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बने थे. शुरुआती जांच के बाद ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने मुस्लिम परिवारों से स्कीम के तहत बने दो घर फौरन खाली करवा लिए और उन पर सरकारी ताले लगा दिए, जबकि बाकी घरों की जांच चल रही है. हिंदू संगठन के सदस्यों ने इल्जाम लगाया कि कुछ "जिहादी" लोग सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू कॉलोनियों में घर खरीद रहे हैं, जिससे इलाके से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है.
हिंदू संघर्ष समिति के कन्वीनर नरेंद्र पवार ने साफ कहा कि वे अब भागेंगे नहीं, बल्कि लड़ेंगे. उन्होंने शहर का माहौल खराब करने और इसकी डेमोग्राफिक बनावट को बदलने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान करने की मांग की और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया. नरेंद्र पवार ने ऐलान किया कि हिंदू समुदाय के सदस्य हर मंगलवार शाम 7:00 बजे यहां हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, जब तक कि दूसरे धर्म के ये लोग इलाका नहीं छोड़ देते. इस कॉलोनी में घर खरीदने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उन्हें शुरू में यह नहीं बताया गया था कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं. अचानक, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आई और यह जानकारी दी और अब बिना पहले से नोटिस दिए घर खाली कराए जा रहे हैं, जिससे ये परिवार सड़कों पर आ गए हैं.
पुलिस का क्या है स्टैंड
इस मामले को लेकर ASP सिद्धार्थ के. मिश्रा ने कहा, "आज, सिविल लाइंस पुलिस को जानकारी मिली कि जनकपुरी, लेन नंबर 3 में दो-तीन घरों के बाहर 20-25 लोगों की भीड़ जमा हो गई है, और कुछ मांगें उठा रहे हैं. जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को जानकारी दी. तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं. उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है."
हिंदू संघर्ष समिति के कन्वीनर का बड़ा आरोप
इस बीच, हिंदू संघर्ष समिति के कन्वीनर नरेंद्र पवार ने कहा, "आपने देखा होगा कि कुछ समय से, हमारे ज़िले में खासकर मुजफ्फरनगर इलाके में ऐसी कॉलोनियां हैं जहां हिंदू समुदाय को बड़े पैमाने पर बेघर होना पड़ रहा है. दुश्मन और 'जिहादी' हमारे हिंदू भाइयों के इस पलायन को सिस्टमैटिक तरीके से करवा रहे हैं. वे पर्दे के पीछे एक्टिव हैं और हमारे हिंदू समुदायों को उनकी बस्तियां छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें अच्छी-खासी फंडिंग मिल रही है. हालांकि, हमारा मैसेज साफ है, हम भागेंगे नहीं; हम लड़ेंगे. जनकपुरी मोहल्ले में PM आवास योजना के तहत बने कुछ घरों को मुसलमानों ने एक सोची-समझी साज़िश के तहत खरीद लिया. जैसे ही हमें यह पता चला, हम प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बताया. पुलिस अभी मौके पर है. घरों को खाली कराया जा रहा है और उन्हें सील कर दिया जाएगा. आपके चैनल के ज़रिए, हम ज़िले के सीनियर अधिकारियों को एक साफ़ मैसेज देना चाहते हैं. उन लोगों की पहचान करें जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं."
हिंदू नेता ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि इलाके के डेमोग्राफिक कैरेक्टर से समझौता किया जा रहा है. ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है. इसके बहुत सारे सबूत हैं. वहां के लोग इसे साबित कर सकते हैं. सारे सबूत तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए गए हैं. मैं उन मुस्लिम परिवारों से विनम्रता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे हिंदू मोहल्ले में आकर माहौल खराब न करें. प्लीज़ अपने मोहल्ले में रहें और हमें अपने लोगों के बीच रहने दें. यहां PM हाउसिंग स्कीम के तहत करीब चार घर हैं और छह और हैं. मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूं. हम भागेंगे नहीं; हम लड़ेंगे.
इस कॉलोनी में ज़्यादातर हमारी पाल कम्युनिटी रहती है, लेकिन कुछ लोग जैसे बिलाल और दूसरे यहां आ गए हैं. ये एंटी-सोशल लोग इलाके का डेमोग्राफिक मेकअप बदल रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.