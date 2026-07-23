Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुजफ्फरनगर की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर बवाल, पुलिस ने घर पर लगा दिया ताला

मुजफ्फरनगर की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर बवाल, पुलिस ने घर पर लगा दिया ताला

Muzaffarnagar Muslim Family Hous Controversy: उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर की जनकपुरी कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने को लेकर विवाद हो गया. एक हिंदू संगठन के विरोध के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने दो घरों को खाली करवाया और उन पर सरकारी ताले लगा दिए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:07 AM IST
मुजफ्फरनगर की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर बवाल, पुलिस ने घर पर लगा दिया ताला

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुलायम के 5 लाख रुपये भी लौटा दिए थे, उसूलों वाले MLA आलमबदी ने कहा दुनिया को अलविदा
Uttar Pradesh news54 min ago
2
gyanvapi case1 hr ago
3
Jantar Mantar protest1 hr ago
4
Salman Khan Support Student ProtestJul 22
5
Jamaat E Islami Delegation Visit Jauhar UniversityJul 22