Shahjahanpur: नाबालिग हिंदू लड़की मुस्लिम शख्स से कर रही थी शादी, बजरंगदल ने काटा भारी बवाल

Shahjahanpur: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर एक मैरिज लॉन में चल रहे निकाह के प्रोग्राम को रुकवा दिया. आरोप है कि इस लॉन में एक मुस्लिम शख्स और एक नाबालिग हिंदू लड़की की शादी हो रही थी.

मौके पर पहुंचकर किया भारी हंगामा

मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा कि हंगामा किया. इसके बाद दूल्हे, नाबालिग लड़की सहित करीब एक दर्जन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक थाना सदर बाजार क्षेत्र के शाहवाज नगर स्थित जनता मैरिज लॉन में निकाह की तैयारी चल रही थी. बजरंग दल को जानकारी मिली कि यहां एक मुस्लिम युवक एक नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह कर रहा है. सूचना मिलते ही कई कार्यकर्ता मैरिज लॉन पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया.

दोनों का हो चुका था निकाह

इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची. पहले बारातियों ने लड़की को मुस्लिम बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद लड़की की मां ने अपना नाम गुंजन सक्सेना बताया और बेटी को बालिग बताया. हालांकि जब मार्कशीट देखी गई तो उसकी उम्र 16 साल पाई गई. जिस वक्त ये हंगामा हुआ, उस वक्त तक दोनों का निकाह हो चुका था.

हिरासत में सभी लोग

हंगामे के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दूल्हे, नाबालिग लड़की और अन्य करीब एक दर्जन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा सकती है.