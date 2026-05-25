वक्फ की जमीन के रखवाला ही निकला लुटेरा, करोड़ों की हेराफेरी के आरोप से मचा हड़कंप!

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक संस्थाओं की जमीनों की सुरक्षा और उनके इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आगरा की मशहूर वक्फ मजार शहीदे सालिस की करोड़ों रुपये की जमीन को लेकर हुए कथित घोटाले का खुलासा होने के बाद अब प्रदेश की सियासत और वक्फ प्रबंधन दोनों में हलचल तेज हो गई है.

आरोप है कि सालों तक वक्फ की जमीन को अलग-अलग लोगों और बिल्डरों के साथ कई बार समझौता कर बेचने का खेल चलता रहा और करोड़ों रुपये का फायदा उठाया गया. लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कई दस्तावेज और कागजात मीडिया के पेश किए. इस खुलासे के बाद वक्फ के मुतवल्लियों और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी ने आरोप लगाया कि साल 1989 से 2023 तक मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही ने वक्फ की करोड़ों रुपये की संपत्ति में भारी अनियमितताएं कीं. अली जैदी के मुताबिक, मजार की जमीन को सात से आठ बार अलग-अलग लोगों और निर्माण कारोबार से जुड़े लोगों को समझौते के जरिए देने का काम किया गया.

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अली जैदी ने दावा किया कि यह पूरा मामला अकेले नहीं हुआ, बल्कि इसमें वक्फ बोर्ड के कुछ पूर्व अधिकारियों और पुराने पदाधिकारियों की मिलीभगत भी रही. उन्होंने कहा कि सालों तक यह खेल चलता रहा और किसी स्तर पर रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई. शिया वक्फ बोर्ड की ओर से अब इस मामले की शिकायत आगरा के जिलाधिकारी को सौंप दी गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और संगीन इल्जाम सामने आया. शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि आगरा स्थित नासिर बाग मजार के खाते से कथित तौर पर मुतवल्ली आगा रूही ने अपना पेटीएम नंबर जोड़ लिया था. आरोप है कि करीब एक साल तक उसी खाते से खरीदारी और लेनदेन किए गए. शुरुआती जांच में लगभग 10 लाख रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया है. बोर्ड का कहना है कि इस पूरे आर्थिक लेनदेन की गहराई से जांच कराई जाएगी.

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां गरीबों, जरूरतमंदों और मजहबी कामों के लिए होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया. उन्होंने साफ कहा कि अब पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

लखनऊ में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ मजार शहीदे सालिस के प्रशासक और देखरेख से जुड़े लोग भी मौजूद रहे. उन्होंने भी मुतवल्ली आगा रूही पर कई संगीन इल्जाम लगाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. अली जैदी के इन आरोपों के बाद अब सबकी निगाहें शासन प्रशासन पर टिकी हैं.

(आगरा से सैयद शकील की रिपोर्ट)

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