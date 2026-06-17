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‘जय श्रीराम बोलो, तभी मिलेगा प्रसाद’, सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता की करतूत कैमरे में कैद; वीडियो वायरल

Siddharthnagar Viral Video: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक भंडारे के दौरान भाजपा नेता ने एक मुस्लिम बुजुर्ग से ‘जय श्रीराम’ और ‘जय श्रीकृष्ण’ के नारे लगवाने के बाद प्रसाद दिया. घटना का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 17, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:12 AM IST
‘जय श्रीराम बोलो, तभी मिलेगा प्रसाद’, सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता की करतूत कैमरे में कैद; वीडियो वायरल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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