/‘जय श्रीराम बोलो, तभी मिलेगा प्रसाद’, सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता की करतूत कैमरे में कैद; वीडियो वायरल

इससे पहले भी कई वीडियो हो चुका है वायरल

गौरतलब है कि हाल ही में गाज़ियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक हिंदू संगठन के प्रमुख पिंकी चौधरी नज़र आ रहा है. वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति चौधरी के 'भंडारे' में खाना लेने पहुंचता है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती "जय श्री राम" का नारा लगाने को कहा जाता है. जब वह व्यक्ति नारा लगाने से इनकार कर देता है, तो चौधरी उसे खाना देने से मना कर देते हैं. देश के अलग-अलग शहरों से ऐसे ही और भी वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोगों को "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से जुड़े नारे को 'प्रसाद' पाने की शर्त बनाना सही है.