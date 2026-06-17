/‘जय श्रीराम बोलो, तभी मिलेगा प्रसाद’, सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता की करतूत कैमरे में कैद; वीडियो वायरल

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Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक भंडारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता और भानवपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा एक मुस्लिम बुजुर्ग को प्रसाद देने से पहले ‘जय श्रीराम’ और ‘जय श्रीकृष्ण’ के नारे लगाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. बुजुर्ग मुस्कुराते हुए दोनों नारे दोहराते हैं, जिसके बाद उन्हें प्रसाद दिया जाता है. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
दरअसल, यह मामला भानवपुर ब्लॉक क्षेत्र का है. ज्येष्ठ मंगलवार के मौके पर डुमरियागंज ब्लॉक के सामने स्थित जिला पंचायत मार्केट में भंडारे का आयोजन किया गया था. दोपहर करीब दो बजे से प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल थे. बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राहगीर प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टॉल पर पूड़ी-सब्जी का वितरण किया जा रहा है. कई लोग लाइन में खड़े होकर प्रसाद ले रहे हैं. इसी दौरान सफेद टोपी पहने एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं.
वीडियो में लवकुश ओझा उनसे कहते हैं कि पहले “जय श्रीराम” बोलिए. बुजुर्ग मुस्कुराते हुए “जय श्रीराम” कहते हैं. इसके बाद उनसे “जय श्रीकृष्ण” बोलने को कहा जाता है, जिसे वह दोहराते हैं. वीडियो में आगे सुनाई देता है कि प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति कहता है, “जय श्रीराम मिलेगा तभी तो प्रसाद मिलेगा.” इसके बाद बुजुर्ग की पत्तल में दो पूड़ी और सब्जी परोस दी जाती है. बुजुर्ग प्रसाद लेकर आगे बढ़ जाते हैं. इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और प्रसाद वितरण का क्रम सामान्य रूप से जारी रहता है.
"जय श्रीराम बोलेगा, तभी प्रसाद मिलेगा"
उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में BJP नेता लवकुश ओझा ने प्रसाद देने के बदले मुस्लिम युवक से जय श्रीराम कहलवाया !! pic.twitter.com/y94wO8OY9m
— Sachin Gupta (@Sachingupta) June 16, 2026
इससे पहले भी कई वीडियो हो चुका है वायरल
गौरतलब है कि हाल ही में गाज़ियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक हिंदू संगठन के प्रमुख पिंकी चौधरी नज़र आ रहा है. वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति चौधरी के 'भंडारे' में खाना लेने पहुंचता है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती "जय श्री राम" का नारा लगाने को कहा जाता है. जब वह व्यक्ति नारा लगाने से इनकार कर देता है, तो चौधरी उसे खाना देने से मना कर देते हैं. देश के अलग-अलग शहरों से ऐसे ही और भी वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोगों को "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से जुड़े नारे को 'प्रसाद' पाने की शर्त बनाना सही है.