आजम खान ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी, बोले- बहुत सताया, झूठे केस झेले अब...

Ajmer Sharif Dargah News: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान बीते दिनों 34 महीने तक जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए. आजम खान के जेल से बाहर आते ही यूपी में सियासी अठखेलियां तेज हो गईं. इस बीच सियासी भागदौड़ और आरोप-प्रत्यारो से दूर दिग्गज सपा नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के साथ के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे.

अजमेर में आजम खान ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार मुबारक पर अकीदत की चादर और फूल पेश किये. जेल से रिहाई और पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उन्होंने शुकराना अदा किया.

अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी के बाद आजम खान ने कहा कि गरीब नवाज की जियारत के बाद उन्हें रूहानी ताकत मिली है, मुसीबतें कम हुई है चुनौतियां अभी बरकरार हैं. आजम खान ने कहा, "उन्हें खूब सताया गया है. झूठे आरोपो में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से उन्हें सुकून और इंसाफ मिला. यही वजह है कि अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिन्द की बरगाह में हाजिरी देने पहुंचे हैं."

समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान को बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है. इसी पर जब आजम खान से पूछा गया कि "क्या अब बिहार चुनाव में आपका जलवा देखने को मिलेगा?" तो उन्होंने कहा कि "ये अल्लाह बेहतर जानता है." पत्रकारों को सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "अकेले रहते रहते कानों ने काम करना छोड़ दिया."

आजम खान ने अपने कार्यकर्ताओं और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि ऐसी जनता जिन्हें मैंने ना देखा, ना मिला, ना उनका काम किया पर उनकी दुआ से मैं जिंदा वापस आया. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अजमेर के किशनगढ़ आये थे और आजम खान एक दिन बाद ही अजमेर आये हैं.

दरगाह में मौजूद जायरिन ने आजम खान के साथ खूब सेल्फियां ली और हाथ भी मिलाया. इस बीच उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद उन्हें पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया. आजम खान और उनके बेटे अब्दुलाह आजम को खादिम सैय्यद यामीन हाशमी ने जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी की. इसी तरह सैय्यद जाहिद हाशमी ने उन्हें दरबार का तबर्रुक भी पेश किया. जबकि सैय्यद खालिद हाशमी ने आस्ताना शरीफ में आजम खान के परिवार के लिए खास दुआएं की.

