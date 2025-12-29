बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हों या भारत में लिंचिंग, दोनों गलत: एसटी हसन

ST Hasan on Bangladesh Hindu Discrimination Case: सपा के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों को शर्मनाक और इंसानियत पर हमला करार दिया. उन्होंने भारत और बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की निंदा की और मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. एसटी हसन ने यूएन से हस्तक्षेप व पीसकीपिंग फोर्स भेजने की मांग की.
Trending Photos
Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने इन घटनाओं को न केवल शर्मनाक बताया, बल्कि इसे मानवता पर सीधा हमला करार दिया. मुरादाबाद में सोमवार (29 दिसंबस) को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए एसटी हसन ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
एसटी हसन ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है. बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आम लोगों में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों पर चुप रहना गलत होगा और समाज के हर वर्ग को पीड़ितों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए.
सपा नेता ने इस मुद्दे को भारत की मौजूदा स्थिति से भी जोड़ते हुए कहा कि भारत में भी कई जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि चाहे भारत हो या बांग्लादेश, किसी भी देश में भीड़ के जरिये की जाने वाली हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता. एसटी हसन के मुताबिक, हिंसा और नफरत का यह दौर समाज को और कमजोर कर रहा है.
एसटी हसन ने दावा किया कि अगर आज के समय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जीवित होतीं, तो बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं होती. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी में बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देने का साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति थी. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मौजूदा दौर में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता, जो बांग्लादेश को कड़ा और माकूल जवाब देने की ताकत रखता हो.
उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज शासन कर रहे लोग न तो हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं और न ही अल्पसंख्यकों के. उनके अनुसार, मौजूदा सत्ता पक्ष हिंदुओं को भी निशाना बना रहा है और मुसलमानों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है. एसटी हसन ने कहा कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि मुसलमानों को दबाने से हिंदू खुश हो जाएंगे, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. आम हिंदू भी इस तरह की राजनीति से खुश नहीं है.
एसटी हसन ने कहा कि देश की राजनीति इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है, जहां नफरत और विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली राजनीति से देश और क्षेत्र दोनों को नुकसान हो रहा है.
सपा नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी की. उन्होंने कहा कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को आगे आकर हस्तक्षेप करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि भारत की ओर से पीसकीपिंग फोर्सेज भेजी जानी चाहिए, जिसमें भारतीय सेना भी बांग्लादेश जाकर हालात को संभालने में भूमिका निभाए.
यह भी पढ़ें: Bangladesh: कब्र में पांव लेकिन खालिदा जिया लड़ेंगी संसदीय चुनाव; बोगरा-7 सीट से दाखिल किया गया पर्चा!