/जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए तलबा ने भरी हुंकार, RDA के नोटिस के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू

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Rampur Jauhar University News: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जारी तनाजे में अब एक नया मोड़ आ गया है. यूनिवर्सिटी को मिले डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ तलबा ने मोर्चा खोल दिया है. तलबा का कहना है कि यह उनके मुस्तकबिल को बचाने की जद्दोजहद है. उन्होंने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) से नोटिस वापस लेने की मांग की है.
दरअसल, शनिवार (18 जुलाई) को जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को ध्वस्त करने के हुक्म के खिलाफ अब तलबा खुद मैदान में उतर आए हैं. उनका कहना है कि यह लड़ाई किसी एक शख्स या किसी सियासी मसले की नहीं, बल्कि उनकी तालीम, उनके मुस्तकबिल और उनके हक को बचाने की जंग है. इसी मकसद के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. 38 भवनों को ध्वस्त करने के हुक्म के खिलाफ अब यूनिवर्सिटी के तलबा भी खुलकर सामने आ गए हैं. बड़ी तादाद में छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हुए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया.
तलबा ने साफ ऐलान किया है कि जब तक डिमोलिशन का हुक्म वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका एहतिजाज लगातार जारी रहेगा. धरने पर बैठे तलबा का कहना है कि यह लड़ाई किसी शख्स के लिए नहीं लड़ी जा रही है. उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी के इमारतों को ढहा दिया गया तो हजारों तलबा की तालीम बुरी तरह मुतास्सिर होगी. ऐसे में उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा. इसी वजह से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया है.
एहतिजाज में शामिल एक तलबा ने कहा कि यह उनके मुस्तकबिल और तालीम को बचाने की लड़ाई है. उनका कहना है कि वे किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए. उन्होंने दोहराया कि जब तक डिमोलिशन का हुक्म वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा.
धरने में शामिल छात्र-छात्राओं ने सरकार और इंतजामिया से अपील की है कि डिमोलिशन के हुक्म पर दोबारा गौर किया जाए. उनका कहना है कि तालीमी इदारों को बचाना हर समाज और तबके की जिम्मेदारी होती है. अगर किसी यूनिवर्सिटी के इमारतों को गिराया जाता है तो उसका सबसे बड़ा असर वहां पढ़ने वाले तलबा पर पड़ता है. इसलिए ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए, जिससे तालीम का सिलसिला भी जारी रहे और तलबा का मुस्तकबिल भी महफूज रह सके.
तलबा का कहना है कि उनका एहतिजाज पूरी तरह अमनपसंद है और वे अपने हक की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि जब तक 38 भवनों के डिमोलिशन का हुक्म वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और धरना लगातार जारी रहेगा. उनके मुताबिक यह लड़ाई किसी सियासी फायदा या नुकसान की नहीं, बल्कि हजारों नौजवानों की तालीम और उनके आने वाले कल को बचाने की जद्दोजहद है.
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