गोंडा वक्फ मामला गरमाया, 371 रजिस्ट्रेशन रद्द; इस डेट तक मिला दोबारा मौका

Gonda News Today: बीते साल केंद्र साल ने देश के सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ के केयर टेकर और मुतवल्लियों को सभी संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाकर ऑनलाइन अपलोड कराने को कहा गया है. यूपी में लगभग 2 लाख 40 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तिया हैं.

सरकार के ऑनलाइन अपलोड करने और रजिस्ट्रेशन के आदेश के बाद प्रदेश के कई जिलों में वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया गया है. हालांकि, जांच में धार्मिक सामुदायिक संपत्तियों की व्यापक जांच के दौरान बड़ी संख्या में वक्फ संस्थानों के रजिस्ट्रेश उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिए हैं. इसमें से गोंडा जिले के 371 रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.

बोर्ड ने जिन वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन कैंसल किए हैं उन्हें अब 5 जून तक वैद्य दस्तावेजों के साथ उम्मीद पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा. यह आवेदन केंद्र सरकार के जरिये शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य किया गया है.

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गोंडा जिले में जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा संख्या मस्जिद और कब्रिस्तानों की है. जिले में पहले लगभग 100 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां लिस्टेड थीं, लेकिन जांच के दौरान कई के रजिस्ट्रेशन में खामियां सामने आईं हैं.

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वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई थीं, जिनमें पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, पता प्रमाण, मुतवल्ली की नियुक्ति से जुड़ा पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, धर्म, शैक्षिक योग्यता, वक्फ घोषित करने की तारीख, रजिस्ट्रेशन की तारीख और संपत्ति का कुल रकबा शामिल था. लेकिन निर्धारित और सही जानकारी उपलब्ध न कराने पर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए गए हैं.

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीन से लेकर बड़े कब्रिस्तान तक शामिल हैं. जांच में सबसे ज्यादा मामले कब्रिस्तानों से जुड़े पाए गए हैं, जबकि इसके बाद मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन कैंसल किए गए हैं. इसके अलावा, इस कार्रवाई का असर मदरसे, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह और आय अर्जित करने वाली दूसरी वक्फ संपत्तियों पर भी पड़ा है.

बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद गोंडा जिले में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. अब सभी प्रभावित संस्थानों को 5 जून तक दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये गये हैं. इस प्रक्रिया को लेकर जिले में चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में संस्थानों को अपने दस्तावेज फिर से दुरुस्त करने होंगे.

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