UP में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई; रद्द की गई तीन की मंजूरी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने राज्य के तीन मदरसों की स्वीकृति रद्द कर दी गई है. यह फैसला मदरसों के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड जांच और वेरिफिकेशन के बाद लिया गया. यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों ने तय कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यह सख्त कदम उठाना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड का कहना है कि हाल के दिनों में राज्य भर में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का इंस्पेक्शन अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान तीन मदरसों में टीचरों की नियुक्ति, छात्रों के रजिस्ट्रेशन, बुनियादी शिक्षा सुविधाओं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स में गंभीर कमियां पाई गईं. कुछ मदरसों में एम्प्लॉयमेंट कोड और मदरसा एक्ट और दूसरे मामलों से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं. इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज नाखुश है. उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन जानबुझकर एक समुदाय को निशाना बना रही है.

उत्तर प्रदेश में जिन तीन मदरसों की स्वीकृति रद्द की गई है, उनमें एक संत कबीर नगर का मदरसा, आजमगढ़ का एक मदरसा और लखनऊ का एक मदरसा शामिल है. मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ATS और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद इन मदरसों की मान्यता सस्पेंड करने का फैसला किया गया. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई किसी खास संस्था या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता और क्वालिटी बनाए रखने के लिए की जा रही है.

उत्तर प्रदेश की मदरसा बोर्ड ने साफ कर दिया है कि राज्य में चल रहे सभी मदरसों को सरकारी नियमों और कानूनों का पूरी तरह से पालन करना होगा. अगर किसी मदरसे में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. इसके साथ ही, प्रभावित मदरसों को अपील करने और अपना पक्ष रखने का कानूनी अधिकार भी दिया गया है.